Olay, Meram ilçesi Mehmet Münevver Kurban Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, Matematik öğretmeni Özgür Devrim F., erkek öğrencisi 14 yaşındaki M.B.A.’ya sınıf içerisinde ‘Kızım’ diye hitap ederek seslendi. Kendisine ‘Kızım’ diye seslenilmesine bir anlam veremeyen öğrenci öğretmeni ile konuşmak isteyince hakarete maruz kaldığını iddia etti. Velisi ile birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olan öğrenci ifadesinde, “Hocam bana neden tüm sınıf içinde kızım diyorsunuz dedim. Önce söylediğini inkar etti, bütün sınıf bana gülmeye başladı. Sonra yerime geçip oturdum. Yerinden kalktı ve yanıma kadar gelerek elini kaldırdı ve vuracakmış gibi yaptı. Birçok hakarette bulunarak yerine oturdu. Masasında hakaretlerine devam ederek taklidimi yapmaya başladı. Zil çalınca ayağa kalkan öğrencilere de ‘Oturun yerinize, ben ayağa kalkın demeden kimse kalkamaz’ diye bağırdı ve çantasını alarak çıkıp gitti” iddiasında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.