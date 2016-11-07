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Öğretmene Hediyeler - 10 Hediye Önerisi

Tek derdi topluma faydalı bireyler yetiştirmek olan kanatsız meleklerimiz öğretmenlerimiz için Öğretmenler Günü hediye alternatiflerini sizler için derledik.

Öğretmene Hediyeler - 10 Hediye Önerisi

07 Kasım 2016 12:30

Bizi koruyup kollayan, içimize sevgi tohumları eken, ağladığımızda bizimle üzülüp sevincimizi paylaşan, daha iyi ve doğru olmamız için çabalayan, yanlışlarımızda uyaran ve bunu sadece bizim daha iyi bireyler olmamız için yapan ailemiz dışında başka kim var? Ailemiz kadar bizi seven öğretmenlerimiz elbette.

Öğretmenimiz sonradan edindiğimiz ailemiz gibidir. Onlar kadar yakınlık duyar, kimi zaman biraz korkar kimi zaman kızar ama her zaman saygı duyar ve severiz. Onlar da bazen bize kızsalar da başarılarımızla daima gururlanır, bizden öğrencileri gibi değil de evlatları gibi bahsederler.

Bizim için bu kadar değerli, bu kadar özel olan öğretmenlerimize özel bir gün olması, yılda bir kere de olsa tüm emeklerine teşekkür etmemiz için sunulmuş bir fırsattır.

Tek derdi topluma faydalı bireyler yetiştirmek olan kanatsız meleklerimiz öğretmenlerimiz için Öğretmenler Günü hediye alternatiflerini sizler için derledik.

Bize bir harf öğretmek için haftalar belki aylarca çabalayan, en basit matematik işlemlerini bile anlamız için sabırla bekleyen, sadece yeni bir şeyler öğrenmemiz için değil hayatımız için önemli olan her şeyi bize katmak için kendinden vazgeçip sadece bize odaklanan öğretmenlerimize özel kek buketleri;

2+2 = Seni seviyorum öğretmenim!

 

Öğretmenlerinize lezzet dolu ve unutulmaz bir sürpriz.

 

Kıskandıracak kek buketleri ile öğretmeninizi, öğretmenler odasının en havalısı ilan ettik bile!

 

Yüz gülümsetmede oldukça başarılı kırmızı güller bir de sevimli ayıcıkla buluşunca keyfi dillere destan oluyor.

 

Beyaz temizliği, saflığı temsil eder, güller ise sevgiyi... Öğrencilerine kılavuz olup adeta bir mum gibi aydınlatmak için hayatları boyunca çalışan öğretmenlerimizi, bir gün de olsa özel hissettirmek ve en içten şekilde tebrik etmek onlara beyaz güller verebilirsiniz.

Onlar bize iyi ve doru olmayı; hak yememeyi, elimizdekinin kıymetini bilmeyi ve tutumlu olmayı öğretirler. Üzerine isim yazılabilen bu şık deri cüzdan, tutumlu olmamıza karkı sağlayan öğretmenlerimiz için oldukça şık bir seçim olacaktır.

 

Benim hediyem kimseyle aynı olmasın bir tek eşi bile olmasın mı diyorsunuz?

 

Nostalji seven öğretmenleriniz için eşsiz bir hediye! Tüm varlığını çocuklara adamış bir mesleğin mensubuna, çocukluğundaki en sevdiği şekerlemeleri hediye etmenin manası başka nelerde olabilir ki?

 

Ondan güzeli yok bu dünyada! İşte mesajınızı gayet açık ve net dile getirebilecek başka bir hediye önerisi.

 

Bize kattıkları değerden ötürü teşekkür etmenin boynumuzun borcu olduğu öğretmenlerimizin Öğretmenler Ğünün en tatlı şekilde tebrik etmeyi bilmek lazım elbette.

 

Öğretmenler Günü yaklaştıkça saran hediye telaşı ile başa çıkabilmek için erkenden hediyenize karar vermeye ve sipariş vermeye başlamanızı öneririz. Eğer siz de öğretmenlerinize ve öğretmen olan yakınlarımıza bu anlamlı mesleği yaptıkları için teşekkür etmek isteyenlerdenseniz, umarız tavsiyelerimiz işinize yarar.

Kalbi sevgi ile atan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!

Diğer hediye seçenekleri için öğretmenler günü hediyeleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz:
https://www.ciceksepeti.com/ogretmenler-gunu-hediyeleri

Binlerce hediye alternatifi:
https://www.ciceksepeti.com/site-haritasi

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Etiketler: Öğretmene Hediyeler, öğretmenler günü


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