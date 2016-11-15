Elazığ’da, 4 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan öğretmen İ.N.Ş.’nin yargılanmasına devam edildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, müşteki ve sanık avukatları katılırken, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan sanık öğretmen İ.N.Ş., katılmadı.

Mahkeme heyeti, 4 öğrencisini taciz ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan öğretmen İ.N.Ş. ile ilgili karar vereceğini belirterek, savcıdan esasa ilişkin mütalaasını istedi. Savcı mütalaasında, sanık öğretmenin üzerine atılı bulunan suçtan öğrenci Ş.U.'ye tacizde bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatları takdiri mahkemeye bırakırken, sanık avukatı ise öğretmenin öğrencisine tacizde bulunmadığını ve olayın iftira olduğunu savundu.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti sanık öğretmene, bir öğrenciye yönelik taciz suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verdi.

Halil İbrahim Varlı

