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Öğretmenin ölümünün ardından Davraz’da snow tubing yasaklandı

Davraz Kayak Merkezinde, snow tubing yaptığı sırada çarpışma sonucu 36 yaşındaki anasınıfı öğretmeni Gülhan Ulutaş’ın yaşamını yitirmesi olayının ardından Isparta Valiliği İl İdari Kurulu Kararıyla Davraz Kayak Merkezi'nde snow tubing ve zip line gibi aktiviteler geçici olarak yasaklandı.

Öğretmenin ölümünün ardından Davrazda snow tubing yasaklandı

30 Ocak 2017 13:43

Karar, Isparta Vali Yardımcısı İsmail Akman imzasıyla duyuruldu. Alınan kararda teleksi, telesiyej tesislerinde ve kayak pistlerinde güvenlik ağlarının yapılması, kayak pistlerinin işaretlenmesi, mekanik tesislerin taşıma direklerinin minderlerle kaplanması, sporcuların kask, dizlik ve dirseklik gibi gerekli tedbirleri alınarak antrenörler eşliğinde pistlere çıkması gerektiği belirtildi.

Kararda son günlerde yaşanan istenmeyen ölümcül kazalardan dolayı belirtilen tedbirlerin ivedi şekilde alınmasının gerektiğine dikkat çekilerek “Valiliğimiz tarafından yeni bir yönerge yayımlanana kadar özel müteşebbislere sağlanan snow tubing ve zip-line gibi aktivitelerin yapılanması geçici olarak durdurulmuştur” denildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Gülhan Ulutaş'ın ailesinin, kazada ihmal iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta snow tubing yaptığı sırada çarpışma sonucu ağır yaralanan anasınıfı öğretmeni 36 yaşındaki Gülhan Ulutaş Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

FERHAT KAYA 

Etiketler: Isparta Vali Yardımcısı İsmail Akman, snow tubing, zip line


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