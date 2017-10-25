Öğretmenler bizzat tarlalardan alıp okullu yapıyor

60 bin öğrencinin eğitim gördüğü Viranşehir ilçesinde bazı çocuklar okul yerine pamuk tarlalarına giderek, ekonomik durumu kötü olan ailelerinin bütçelerine destek oluyor. Yüzlerce öğrencinin tarlalarda çalışması nedeniyle ilçe Kaymakamı Ömer Çimşit, 2017-2018 Eğitim Öğretim sezonu öncesinde tarlaları gezerek, ailelerin çocuklarını okullara göndermesini istemişti. Çocuklar okula gönderilmezse tekrar tarlalara geleceğini belirten Kaymakam Çimşit, öğrencilerin tarlalarda çalışmaya devam etmesi üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ile görüşerek, öğretmenlerin bu çocuklar için çalışma başlatılmasını istedi. Kaymakam Çimşit’in talimatı üzerine Milli Eğitim Müdürü Ateş, özellikle kırsal okullarda görev yapan öğretmenlere tarlalara gidilmesi ve çocukların okullara getirilmesi için girişimde bulunmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen öğretmenler, görev yaptığı okulların sorumluluk alanında bulunan tarlalara giderek, çalışan öğrencileri tek tek belirledi. Öğretmenler, gittikleri tarlalarda önce çalışan çocukları, ardından da ailelerini ikna ederek, öğrencilerin arkadaşları gibi okula dönmelerini sağlıyor.

"ÇALIŞMALARIMIZ OLUMLU SONUÇLAR VERDİ"

İlçe kırsalında tarlalarda çalışan 6 öğrenci, öğretmenlerin çabaları ile yeniden okullarına başladı. Kemberli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nurettin Çardak, okul sezon başladıktan hemen sonra gelen talimat üzerine öğretmen ve idarecilerin araziye çıktığını ve bir ayda onlarca öğrenciyi okula döndürdüklerini kaydetti. Çardak, "Okulumuzun öğrencilerinin çoğu okullar açıldıktan bir ay sonra bile okula gelmedikleri görüldü. Bunun üzerine tarlalarda çalışan çocukları ziyaret ederek ailelerini ikna etmeye çalıştık. Çalışmalarımız olumlu sonuçlar verdi. Ziyaret ettiğimiz ailelerin neredeyse hepsi çocuklarını okula göndermeye başladı. Bu bizleri çok mutlu etti. Bu çalışmada emeği geçen öğretmenlere ve bizleri kırmayarak çocuklarını okula gönderen velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ailesi ikna edilerek yeniden okula başlayan Emine Ternek ise yeniden okula dönebildiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ailelerimizin maddi durumu iyi değil. Onlara yardım etmek için okulların açılmasından ancak 2 ay sonra okula gidebiliyoruz. Ailelerimiz bizler okula göndermek istiyor. Ama onların maddi durumu ortada. Bizleri okutmak için ellerinden geleni yapıyorlar" diye konuştu.

Enver Zencirci