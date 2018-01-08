Öğretmenler erkenSTEM ile 21’nci yüzyıla hazırlanıyorlar

Uğur Okulları Balıkesir Kampüsü’nde 6 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen “STEM ile Yaşam Becerileri/ erkenSTEM” projesi kapsamında, 21’nci yüzyıl kazanımlarını eğitim programına entegre edebilen STEM öğretmenleri yetiştirmek hedefleniyor. erkenSTEM eğitim programına konuşmacı olarak Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu katıldı. Seminer öncesi açıklama yapan Çorlu, Balıkesir Üniversitesi’nde çok deneyimli akademisyenlerle birlikte hem devlet okulları hem de özel okullar arasında güzel bir iş birliği oluştuğuna dikkat çekti ve “Biz de bu sinerjiyi biraz daha yaygınlaştırabilmek için özellikle Güney Marmara bölgesinde STEM’in merkezi olabilecek, o sinerjiyi ortaya çıkarabilecek bir girişime öncülük etmek için buradayız. 250’nin üzerinde öğretmenle, fen ve matematiğin 21’nci yüzyıl bağlamlarında nasıl birleştirilebileceği, mühendislik ve teknoloji ile beraber nasıl öğrencilerimizi geleceğe daha iyi hazırlayabileceğimiz üzerine öğretmenlerimizle birlikte kafa yoracağız bugün. Çok büyük, kapsamlı bir kuramsal çerçevenin çok kısa bir bölümünü ancak bu 2 saatte burada paylaşabileceğim. Öğretmenlerimizin de daha çok soru sorup, daha çok araştırmalarını ve bu konudaki kaynaklara daha rahat ulaşabilmelerini istiyoruz” dedi.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Uğur Okulları Balıkesir Kampüsü Müdürü Mustafa Kuvancı yaptı. Kuvancı açılış konuşmasında, “Uğur Okulları olarak, çağın gerekliliklerine uygun ve en ileri eğitim materyallerini kullanarak öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Yenilikçi eğitim yaklaşımlarımızdan biri olan ve Türkiye'de ilk kez okul öncesi ve ilkokul kademesinde Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM eğitim yaklaşımımızı sizlerle buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Öğrencilerin sorgulayan, üreten, araştıran nesiller olarak yetişmesi ve 21'nci yüzyıl becerileri ile donanmasına imkan sağlayan bu yaklaşımı, biz öğretmenlerin de benimseyerek ve içselleştirerek uygulamamız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı proje kapsamında 11 pilot il belirledi. Biz de Balıkesir'de, Uğur Okulları olarak erkenSTEM ve STEM eğitim yaklaşımının öncüsüyüz, ilk etapta 90 öğretmenimize eğitim vereceğiz. Bu kapsamdaki deneyimlerimizi, uygulamalarımızı aktarmak ve siz değerli öğretmenlerimizi okulumuzda ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yaparak, yaşayarak öğrenme

Seminerde yıllar önce Türkiye’ye gelen Amerikalı filozofun izlenimlerini katılımcılara aktaran Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu “Bir Amerikalı filozof Türkiye’ye geldiğinde, Türkiye’deki öğretmenlerin eğitimde kullandığı materyallerin yeterli olduğunu düşündüğünü gözlemliyor. Ancak bu materyallerin çocukların sadece bakıp düşünmelerini değil, bizzat kendilerinin deneyimleyerek öğrenmelerine imkan sağlaması gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştu. Sınıf öğretmenleri John Duffy’i mutlaka bilirler, çok önemli bir sözü var ‘yaparak, yaşayarak öğrenme’. Bu söz ilerleyen zamanlarda Türk eğitim sisteminde çok önemli bir oluşuma neden olacak, Köy Enstitüleri’nin kurulmasına temel oluşturacaktı. Bu söz aynı zamanda, öğretmenlerin yaparak ve yaşayarak yetiştirilmesi gerektiği konusunda da ilham veriyor” şeklinde konuştu.

21. yüzyıl öğretmenliğini nasıl daha iyi hazırlayabiliriz

“Ben yenilikçi öğrenme ortamlarının öğretmenler tarafından kendi sınıflarındaki öğrencilerine ölçülü olarak geliştirilmesi gerektiğini savunuyorum. Ancak bu şekilde inanıyorum ki sizler öğrencilerinizle beraber merak edeceksiniz, beraber bilgi edineceksiniz araştıracaksınız. Sonra fikirler üreteceksiniz bir şeyler ortaya koyacaksınız. Sonra onu geliştirip bunu paylaşacaksınız. Akademisyenler olarak bilginin sahibi olmadıklarını ifade eden Çorlu “STEM’i de biliyoruz da size aktarıyoruz şeklinde değil. Size kimsenin ders vermesine ihtiyacınız yok. Siz üretin siz paylaşın, bilgi birikimleriyle katkıda bulunun biz oradan kuramlar geliştirelim genellemeler yapalım. Siz üretin ki beni Finlandiya’ya çağırıp Türk öğretmenlerin yaptıklarını bana anlattırsınlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diye sözlerini tamamladı.

Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Altıeylül Belediyesi, Bahçeşehir Üniversitesi Yenilikçi Eğitim Gelişim Araştırma Merkezi (YEGAM), Üreten Nesil ve Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) destekleriyle gerçekleştirilen eğitim kapsamında Çorlu’ya çiçek ve plaket verildi. Uğur Okulları Balıkesir Kampüsü tarafından düzenlenen seminere Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Uğur Okulları Balıkesir Kampüsü Kurucusu Ayhan Baltacı ile çok sayıda okul müdürü, yöneticisi ve öğretmen katıldı.

erkenSTEM Nedir?

STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan disiplinler arası bir eğitim yaklaşımıdır. STEM, ezberci değil, üretici düşünceyi ve girişimci ruhu destekler. Bu yaklaşım dünyadaki birçok okulda ortaokul ve lise kademelerinde uygulanır. Türkiye’de ilk kez Uğur Okulları tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyinde erkenSTEM hayata geçirilmiştir. erkenSTEM ile sorgulayan, analitik düşünen, üretici, iletişim becerileri yüksek nesillerin yetiştirilmesi hedeflenir.