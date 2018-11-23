Öğretmenler günü mesajları 2018| 24 Kasım 2018 öğretmenler günü için resimli mesajlar | Öğretmenler günü özlü sözleri... Yarın 24 Kasım Öğretmenler günü. Bizi bugünleri getiren öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Bizde o sevgiye az kalsa bile sizler için en güzel öğretmen günü mesajlarını derledik. İşte en güzel ve en anlamlı öğretmenler günü mesajları...Öğretmenler Günü sözleri, öğrenciler tarafından takdim edilecek olan hediyelerle birlikte anlam kazanacak. Şiirler ve sözler ile anlam kazanacak olan Öğretmenler Günü, bazı okullarda 24 Kasım Cumartesi günü, bazı okullarda ise bu günün hafta sonuna gelmesi dolayısıyla önceki ya da sonraki mesai gününde kutlanacak. İşte, mesaj olarak da paylaşabileceğiniz en güzel Öğretmenler Günü sözleri ve şiirleri...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Endişelenecek çok fazla şeye sahip olsanız bile, hepimizin yani tüm öğrencilerinizin günlük sorunlarını dinlemek için zaman ayırmayı başaran harika insana… İlginiz hepimiz için fark oluşturdu. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Hedeflerime ve hayallerime ulaşmak için bana ilham verdiniz. Daha da önemlisi, ben olmama ilham verdiniz… Herkesin başkası olmak için çabaladığı bir dünyada bana kendim olmayı öğrettiğiniz için teşekkür ederim öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getirmek için bu günü fırsat bilmeli ve bu duygularla, onların ellerini öpmeliyiz. Okulu bitirip hayata atıldığımız zaman, bizi bu günlere hazırlayan öğretmenlerimizi hatırlamak, ziyaret etmek ya da bir telefon, kart veya mektupla hatırlarını sormak onlar için en büyük ve en değerli armağan olacaktır.

Herhangi bir sebep olmadan bana rehberlik eden ve ilham kaynağı olan sevgili öğretmenim, size olan borcumu asla ödeyemem. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Bana soru sormak, merak etmek ve düşünmek için ilham veren canım öğretmenim, benim için yaptığınız her şey için teşekkürler... Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

Elimden gelenin en iyisini yapmam için bana sürekli ilham verdiğiniz için size minnettarım. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Ögretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur.



Öğretmenler Günü mesajları! 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili kısa özlü sözler 2018

Sorunlarımızı dinlemek ve çözümler üretmek için bize her zaman vakit ayırdığınız için teşekkürler öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Siz öğretmenler "Sevgi Elçileri" siniz. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratlığın simgesisiniz.

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumun gerçek bir ulus haline getirirler.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ÖĞRETMENE SELAM

Öğretmenim!

Ben bir çocuğum,

Taze fidanım,

Çok narindir canım,

Dünyaya ilk adımım,

Yeni başlıyor yolculuğum...

Öğretmenim!

Uzaklarda kaldı köyüm,

Annem babam kardeşlerim,

Şimdi çok uzaklarda,

Uzaklarda kaldı sarı ineğim,

Kocabaş köpeğim...

Sensin rehberim,

Sensin ışığım,

Kanadım ol,

Doğruya güzele gerçeğe,

Al götür beni,

Gül yüzlü güneşe

Benzemek istiyorum,

Kardelen çiçeğine,

Sağlam adımlarla,

Yürümeliyim yarınlara,

Donat beni bilimle,

Kucaklaştır ilimle

GÜL ÖĞRETMENİM

Geleceğe ışık tutan,

Bilgimize bilgi katan,

İrfan kaynağından akan,

Dil sendedir öğretmenim.

Daim üzerimde gözün

Kulağıma küpe sözün

Ders işlerken güler yüzün

Gül sendedir öğretmenim

Karanlığa çıra sensin

Cehalete çare sensin

Hayatıma yön verensin

Yol sendedir öğretmenim

Türkçe, tarih gördük tek tek

Dini, fenni bilmek gerek

İlim dolu petek petek,

Bal sendedir öğretmenim

Öğrettin edebi, yolu

Sayende sevdik okulu

Salkım salkım meyve dolu,

Dal sendedir öğretmenim

Ata gibi sevilecek,

Yoluna gül dökülecek,

Hep minnetle öpülecek,

El sendedir öğretmenim.

ÖĞRETMENİM

Gözlerine baktım, yüreğine kadar gülüyordu.

Çok zarif ellerin, binlerce nakış işliyordu.

Dudaklarından tane tane dökülen her hece,

Bana öğüt veriyor, hedefimi gösteriyordu.

Ben senin eserinim, şükran borçluyum öğretmenim.

Bu günlerimi ben değil, bana sen hazırladın.

Sade, ham bir madde'ydim, beni hamur gibi yoğurdun.

Seni çok üzdüm öğretmenim, sen bana darılmadın.

Tam aksine, öptün beni, yanaklarımı okşadın.

Ben senin eserinim, şükran borçluyum öğretmenim.

Kalem tutuyorsa elim, öz Türkçe'yse dilim,

İlimdir, İrfandır, Kadirdir senden öğrendiklerim,

Bu gün öğretmenler günü, senin günün'dür öğretmenim,

Bakmam yaşıma, huzurunda saygıyla eğilirim,

Ben senin eserinim, şükran borçluyum öğretmenim.

Sen var oldun Başöğretmenin devrimlerinden sonra!

Ulus için, yılmadın, yorulmadın, düştün yollara!

Kar, kış, fırtına demedin, vurdun kendini dağlara,

Yöntemi ve yönetimi öğrettin biz Cumhurlara.

Ben senin eserinim, şükran borçluyum öğretmenim.

Bir tarih, bir coğrafya yaşıyor o bakışlarında.

Kar düşmüş kara dağlarına, siyah yok saçlarında.

Buna rağmen, bülbüller şakıyor senin gönlünde.

Solmasın senin yüzün, hep gülsün, bu gün de, yarın da.

Ben senin eserinim, şükran borçluyum öğretmenim.

