Öğretmenler Günü öncesi engelli bireylerin öğretmenleri Balıkçı Kenan'da buluştu

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi balıkçı Kenan Balcı, engelli vatandaşların eğitimcilerini ve öğretmenlerini unutmadı. Balcı, öğretmenlerini ve engelli bireyleri yemekte bir araya getirdi. Gönüllerince bir gün geçiren engelli öğretmenleri ve bireyler, Balcı'ya teşekkürlerini iletti. Kendilerini Öğretmenler Günü nedeniyle unutmayan Balcı'ya teşekkür ettiğini ifade eden Halil Konaklı, “Engellilerimizi böyle mekanlara getirmek onları bir yandan mutlu ediyor, bir yandan da onlara daha çok hareket imkanı sağlıyor. O yüzden bu tarz sosyal faaliyetlerde bizlere yardımcı olan insanlarımıza teşekkür etmek ve devamını dilemek düşüyor bizlere” dedi.

“Pazartesi 11.00-15.00 arası öğretmenlerimiz misafir edilecektir”

Öğretmenlik mesleğinin önemine atıfta bulunan Balcı ise, “Annelerimiz, babalarımız ve üçüncü olarak öğretmenlerimiz çok değerli. Öğretmenlerimize teşekkürlerimizi bildirmek için bugün misafir ettik. Öğretmenlerin hepsinin işi çok zor ama engelli kardeşlerimize hizmet eden öğretmenlerimiz ise daha çok zahmete katlanıyor. Saygıdeğer öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Efendim öğretmenlerimizin günleri yoğun, bir bölümü gelemedi. Engelli kardeşlerimizin ise arabaları kaza yaptığından dolayı gelemeyenler oldu. Pazartesi günü Beylikdüzü Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Tesisleri'ne gelebilen tüm öğretmenlerimiz misafirimiz ve davetlimizdir. Pazartesi saat 11.00'den 15.00'e kadar Balıkçı Kenan tesislerine uğrayacak değerli öğretmenlerimiz misafir edilecektir” diye konuştu.