24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul’daki ilk tören saat 09.00’da Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Cumhuriyet Anıtı’na çelenk konulmasıyla devam etti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve çok sayıda öğretmenin katıldığı tören Kasımpaşa Çok Programlı Lisesi öğrencilerinin sergilediği halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Öte yandan yoğun güvenlik önlemi alınan törende, katılımcılar polis ekipleri tarafından aranarak tören alanına alındı.

Nişantaşı Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan ve törene öğrencileriyle birlikte katılan Fadime Temel, “Ben çok mutluyum. Çünkü çocukları çok seviyorum, öğrencilerimi çok seviyorum. Öğretmenler bir gün değil aslında her gün sevilmeli ve sayılmalı, hatırlanmalı. Bugün de sembolik olarak kutluyoruz” dedi.

Temel’in öğrencilerinden İlayda Boyraz ise “Bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum, başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere” diye konuştu. Zeytinburnu İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan Mihriban Saygın da eski ve yeni tüm öğrencilerine mesaj vererek, “Fikri hür, vicdanı hür nesillere örnek olmalarını istiyorum hepsinin” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Coşkun-Murat Horoz