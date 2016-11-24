Edinilen bilgiye göre, bir süredir bunalımda olan öğretmen Ergülü Y.’den bir gündür haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu. Emniyet güçleri ve yakınlarının arama çalışması sırasında Ergülü Y.'nin, Fatih Mahallesi'ndeki evinin çatısında tavana asılı cesedi bulundu. Ergülü Y.'nin yakınları 112'yi aradı. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ergülü Y.'nin öldüğü belirlendi. Ölüm haberini alarak eve koşan yakınları ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri, çatı katında ve evde inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ergülü Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Serkan Şansever