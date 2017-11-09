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Öğretmenler suçlanan meslektaşlarına sahip çıktı

Türk Eğitim Sen Kuşadası İlçe Temsilciliği üyesi öğretmenler ve veliler öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen meslektaşlarına sahip çıktı.

Öğretmenler suçlanan meslektaşlarına sahip çıktı

09 Kasım 2017 22:34

Öğrencilerine şiddet uyguladığı iddia edilen Kuşadası Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden İlkay Kuday Demir'e destek olmak amacıyla Türk Eğitim Sen üyeleri ve veliler okulun önünde eylem yaptı. Ellerinde, öğretmenlerine yönelik iddiaların doğru olmadığını içeren pankartlar taşıyan veliler, zaman zaman gelişmeleri alkışlarla protesto etti. 

Destek eyleminde bir açıklama yapan Türk Eğtiim Sen Kuşadası İlçe Temsilcisi Ahmet Samancıoğlu, meslektaşları İlkay Demir’e yönelik haksız bir karalama kampanyasının yürütüldüğünü belirterek, “İddialara rağmen ilk günkü heyecanıyla derslere girmeye devam ediyor” dedi. Demir'in öğrencilerine adaletli yaklaşmadığı, sevgi, merhamet yerine, şiddet uyguladığı gibi asılsız ithamlarla karşı karşıya olduğunu belirten Samancıoğlu, "Bizler kendisini tanıyan dostları olarak bu ithamları reddediyoruz. Kendisinin mesleki anlamda yeterli kaliteli üretken, merhametli, hür düşünceye ve paylaşıma açık bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Burada toplanan topluluk da bunun büyük bir ispatıdır. Kendisi hakkında ortaya atılan tüm iddialara rağmen ilk günkü heyecanı ile sınıfına gitmiş dersini anlatmış, yaşadığı moral bozukluğuna rağmen eğitim ve öğretim ortamından, okulundan uzaklaşmamıştır" diye konuştu. 

Zafer Hacısalihoğlu
 

 

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