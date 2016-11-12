Ankara’da Gölbaşı Anadolu Lisesi’nin kadın öğretmenleri ile kız öğrencileri arasında futbol müsabakası düzenlendi. Beden öğretmeni Hakan Ayata’nın hakemliği yaptığı futbol müsabakasında daha önce ayağına top değmeyen farklı branşlarda 7 kadın öğretmen, öğrencilerine mağlup oldu. Okul bahçesinde oynanan oyunda kız öğrencilerin antrenörlüğünü okul müdürü Mevlüt Yalçınyiğit yaparken ateşli ve coşku tavırları da dikkat çekti. Zaman zaman kendini tutamayan okul müdürü Yalçınyiğit’in sahaya girerek öğrencilerine taktik verdiği görülürken, hakemden de sarı kart görmesi keyifli anların yaşanmasına sahne oldu. Okulun diğer öğrencileri tezahüratlarla da hem arkadaşlarına hem de öğretmenlerine destek olurken, maç sonucunda kız öğrenciler, kadın öğretmenlerini 4-1 mağlup etti.

Okul Müdürü Yalçınyiğit maç sonucunda şu açıklamalarda bulundu:

“Okulumuzda öğretmen ve öğrencilerimiz çok güzel bir aktivite gerçekleştirdi. Kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Gölbaşı Anadolu Lisesi akademik anlamda ki başarısını sosyal, spor kültürel gibi alanlarda yaymaya devam ediyor. Hedefimiz Türkiye de her anlamda ilk üçe girmektir.”