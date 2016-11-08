Diğer
Kategoriler

Öğretmenlere yüzde 50 indirim

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin, 24-30 Kasım tarihleri arasında anahat ve Yüksek Hızlı Trenlerden yüzde elli indirimle bilet alabileceğini bildirdi.

Öğretmenlere yüzde 50 indirim

08 Kasım 2016 10:36

MEB Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Millî Eğitim Bakanlığının girişimleri sonucu, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmen ve ailelerinin Devlet Demiryolları ile yapacakları yolculuklarında bilet ücretlerinde indirim uygulanmasının başlatıldığını bildirildi. Açıklamada, bu kapsamda, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kutlamalara katkı sağlamak amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullar ile Bakanlık tarafından onaylanmış özel okullar ve yüksek eğitim kurumlarında hizmet veren tüm öğretmenlere anahat ve Yüksek Hızlı Trenlerde geçerli olmak üzere 24-30 Kasım'da 1 hafta süre ile tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacağı kaydedildi.
 

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!