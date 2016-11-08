MEB Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Millî Eğitim Bakanlığının girişimleri sonucu, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmen ve ailelerinin Devlet Demiryolları ile yapacakları yolculuklarında bilet ücretlerinde indirim uygulanmasının başlatıldığını bildirildi. Açıklamada, bu kapsamda, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kutlamalara katkı sağlamak amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullar ile Bakanlık tarafından onaylanmış özel okullar ve yüksek eğitim kurumlarında hizmet veren tüm öğretmenlere anahat ve Yüksek Hızlı Trenlerde geçerli olmak üzere 24-30 Kasım'da 1 hafta süre ile tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacağı kaydedildi.

