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Öğretmenleri taşıyan otomobil takla attı: 3 yaralı

Van’ın Çaldıran ilçesinde öğretmenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.


07 Kasım 2016 16:51

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Çaldıran ilçe girişinde meydana geldi. Alakaya Mahallesi’ndeki ilkokulda müdür olarak görev yapan Faruk Özcan, 34 SHZ 16 plakalı otomobiliyle ilçe merkezine doğru gelirken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobilin sürücüsü Faruk Özcan ile yanındaki Kübra Gürsoy ve Nimet Çakın isimli öğretmenler yaralandı. Çevrede geçenler tarafından Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kübra Gürsoy ambulansla Van’a sevk edilirken, diğer öğretmenlerin ise tedavilerinin ilçede devam ettiği belirtildi.

Kazanın duyulmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Aslan ve şube müdürü Andaç Karabulut da hastaneye gelerek yaralı öğretmenlere ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulunup, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldılar. 

M. Emin Arvas

Etiketler: kaza, öğretmenler, van


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