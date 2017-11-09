Öğretmenleri taşıyan servis aracı devrildi: 4’ü ağır 16 yaralı

Kaza, 07.30 sıralarında Diyarbakır-Lice karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdris T. yönetimindeki öğretmenleri taşıyan servis aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada araç içinde bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, Lice’de görev yapan memurları taşıyan servis aracında bulunan 112 acil servis görevlileri yaptı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere götürülen yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın Yorat