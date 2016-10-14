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Öğretmenleri taşıyan servis aracı kaza yaptı: 9 yaralı

Muş’un Bulanık ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis aracının kaza yapması sonucu 9 kişi yaralandı.

Öğretmenleri taşıyan servis aracı kaza yaptı: 9 yaralı

14 Ekim 2016 10:02

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Karaağıl mevkisinde meydana geldi. Demirkapı İlkokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan Fehmi Çoban yönetimindeki 49 T 0761 plakalı servis aracı, karşı taraftan gelen 49 F 0990 plakalı araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada Sibel Gümüş, Tuğçe Aksoy, Ümran Sümmeye Özden, Dilek Kerter, Ayşegül Kırnık ve Necla Kocahan isimli öğretmenlerle servis sürücüsü Fehmi Çoban ve karşı taraftan gelen aracın içerisindeki Osman Özcan ve Bülent Özcan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, Bulanık Devlet Hastanesine gelerek yaralı öğretmenlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Galip Kılınç

Etiketler: servis aracı, trafik kazası


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