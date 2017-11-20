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Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmen servisi ve otomobil çarpıştı. Kazada 8'i öğretmen 10 kişi yaralandı.

Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

20 Kasım 2017 15:42

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ofis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eğriçay Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan Kasım K. yönetimindeki 63 S 6330 plakalı minibüs ile Serhat K. yönetimindeki 63 ER 767 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan minibüs sokakta bulunan bir iş yerinin camına çarparak durabildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, minibüs şoförü ve minibüste bulunan öğretmenler Özlem Gözciler, Nesrin Akçiçek, Gül Kıyak Koçaş, Şevket Emre Koçaş, Ünal Umut Benlikara, Esma Altundal, Özgün Atalay ve Semih Yüksel yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cuma Sarı
 

Etiketler: kaza, şanlıurfa

 

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