Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinden Aşağı Nasırlı Köyü İlkokulu ile Yukarı Nasırlı Köyü Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan Mehmet Kılınç idaresindeki 02 EA 528 plakalı minibüs ile Ramazan Kaya idaresindeki 33 BKS 85 minibüs Belören Beldesi yol ayrımında çarpıştı. Yaşanan kazada sürücüler Mehmet Kılınç ile Ramazan Kaya ve araçlarda bulunan Mahir Kuloğlu, Hülya Dayan, Bahri Kaplan, Gürhan Gürbüz, Mustafa Çelik, Muhammet Varıgül, Adem Dalkıran, Uğur Uçar, Ayşe Nur Güleç, Ayşe Doruk yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekip

Yaralılardan durumu ciddi olan Adem Dalkıran ambulans ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kürşat Aktaş

ADIYAMAN