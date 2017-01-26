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Öğretmenleri taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 11 yaralı

Ordu’nun Korgan ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinde görevli öğretmenleri taşıyan servis minibüsü Korgan-Fatsa yolunda uçuruma yuvarlandı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Öğretmenleri taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 11 yaralı

26 Ocak 2017 09:25

Edinilen bilgiye göre, Korgan ilçesinde özel eğitim kurumu olan rehabilitasyon merkezinde görev yapan öğretmenleri mesai bitişi Fatsa’daki evlerine götüren Yaşar Cesur idaresindeki servis minibüsü Korgan-Fatsa arasında Abaz mevkisinde aşırı sis ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan taraftaki fındık bahçesine devrildi.

Kazada araç şoförü Yaşar Cesur, araçta bulunan öğretmenlerden Özge İşleyen, Nihal Çakır, Ömür Ocaktan, Elif Gedek, Duygu Çakır, Muhammet Donbaloğlu, Hilal Köroğlu, Dilek İhsanoğlu, Nurgül A. ve 5 yaşındaki kızı N.A. yaralandı. Kaza sonrası 112 acil servisi ekipleri tarafından Korgan Devlet Hastanesine getirilen yaralılardan Dilek İhsanoğlu, Nurgül A. ve kızı N.A. ilk müdahale sonrası Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza sonrası Korgan İlçe Kaymakamı Faruk Doğru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ile birlikte okul müdürleri ve öğretmenler hastaneye gelerek kaza ve yaralı öğretmen arkadaşları hakkında bilgi aldı. 

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. 

Metin Akyürek

Etiketler: kaza, ordu


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