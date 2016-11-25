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Öğretmenleri unutmadılar

İstanbul Aydın Üniversitesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla büyük bir etkinlik düzenledi.

Öğretmenleri unutmadılar

25 Kasım 2016 11:04
Öğretmenleri unutmadılar - Tıkla İzle

Öğretmenlik gücünü sevgiden alan ve malzemesi insan olan bir meslektir. İstanbul Aydın Üniversitesi de bunun bilincinde geleceğimizi inşa eden öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.

Florya Kampüsü'nde düzenlenen törene çok sayıda öğretmen adayının yanı sıra akademik kadro da katılım gösterdi. Geleceğin eğitimcileri, öğretmenlerinin ağızlarından mesleklerini dinledi. Tören slayt gösterimlerinin ardından İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Korosu'nun şarkılarıyla son buldu.

Törende öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu bir kez daha vurgulayan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" ifadesinde tecessüm eden bir geleneğin temsilcileri olarak öğretmenlerimize olan şükran borcumuzu hiçbir zaman layıkıyla ödeyemeyeceğiz. Türkiye'nin sosyo-ekonomik ve kültürel anlamda çağdaş uygarlık düzeyinin ötesine geçme hedefinin gerçekleştirilebilmesi ancak vatansever, bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerle mümkündür. Bu niteliklere sahip kuşakları yetiştirecek olanlar ise öğretmenlerimizdir. Nitekim Büyük Önder Atatürk yeni nesiller yetiştirerek Cumhuriyetimizin ideallerini gerçekleştirme sorumluluğunu da öğretmenlere yüklemişti. Atatürk yaşadığı sürece her fırsatta öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamış ve yeni neslin öğretmenlerin eseri olacağına olan inancını dile getirmiştir" şeklinde konuştu.

"Üniversitede birlikte çalıştığım bütün öğretim elemanlarımıza bu doğrultuda gösterdikleri dikkat, titizlik ve gayret için teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, "Sizlerin nezdinde bizleri de yetiştiren bütün öğretmenlerimize de şükran ve minnet duygularımızı iletiyorum. Bu duygularla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizin, özellikle görevlerini yapmak için gittikleri bölgelerde meydana gelen doğal afet ve terör olaylarından dolayı hayatını kaybeden şehit öğretmenlerimizi de rahmet, saygı ve şükranla anıyorum" dedi.
 

Etiketler: 24 kasım öğretmenler günü, İstanbul Aydın Üniversitesi


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