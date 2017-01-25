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Öğretmenlikten bozlak sanatçılığına

Merhum Bozlak ustası hayranı amatör sanatçı Candemir Akgün, ilk albümünü çıkarmaya hazırlanıyor. Ertaş’ın türkülerinden derlediği albümünde amatör sanatçı söz ve müziği kendine de ait olan sekiz eseri seslendirdi.

Öğretmenlikten bozlak sanatçılığına

25 Ocak 2017 15:48

Müzisyenliğe Neşet Ertaş'tan etkilenerek başladığını anlatan Candemir Akgün, "Müzisyenlik her Kırşehirli gibi benimde mesleğim. Neşet Ertaş'a olan hayranlığımla müziğe karşı duyarlılığımda başladı. Kulağıma doğduktan bir süre sonra Ertaş’ın müzikleri okunmuş." dedi.

İlk çıkartacağı albümde 8 parçanın Tük Halk Müziği Eseri olduğunu ifade eden Candemir Akgün," Çıkartacağım albümde 8 tane Türk Halk Müziği olacak. 8 tane söz müzik kendime ait olan parçam var. Allah izin verirse 2 tane Neşet Ertaş üstadın adına da onun eserlerini okudum. Mayıs ayı sonlarına doğru ilk albüm çalışmamda çıkacak. Benim asıl mesleğim Anaokulu Öğretmenliği ama ben sevdiğim için bu meslekle uğraşmaya başladım. Biz sürekli düğünlerdeyiz, konserlerdeyiz, programlardayız. Albümle daha aktif hale geleceğim. Albüm sanatçının kimliği. Albüm olmayınca olmuyor." diye konuştu.

Müziğin bir duygu olduğunu ifade eden ve mayıs ayında albümünün piyasaya çıkmasını bekleyen Akgün, şöyle konuştu; " Bir şeyi çok istiyorsun ama ulaşamıyorsun bir anda. 2 sene önce başladım albüm çalışmalarına. Tabi ki yükseklerde değil gözüm. Amacım sadece sesini duyurmak. Eserlerimi bestelerimi insanların duymasını istiyorum. Ben buradayım demem lazım. Bestelerimizi duyguyla ve aşkla yazıyorum. Duygu yoksa robotsundur. Ezbere hiçbir zaman bir şey olmaz. Müzik duygudur. Kendi yazdığım bestelerde doğa ile birlikte aşk ve Kırşehir’in ünlü ustadından etkilendim.” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: bozlak sanatçılığı, Candemir Akgün


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