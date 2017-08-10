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Oğul veren arılar vatandaşı sardı

Kars’ın Kağızman ilçesinde oğul vererek kovandan dışarı çıkan arılar, vatandaşın üzerini sardı.

Oğul veren arılar vatandaşı sardı

10 Ağustos 2017 12:24
Oğul veren arılar vatandaşı sardı - Tıkla İzle

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, arılar oğul vermeye başladı. Kentte, sıcak havanın da etkisiyle arıların oğul vermeye başlaması üzerine arıcıları tatlı bir telaş sardı. Oğul vermek için kovanlarından çıkan arılar, kendi bölgelerinin yakınındaki bitki, ağaç ve taş üzerine kümeleniyor. Bir kovandan çıkan arılar ise vatandaşın üzerini sardı. Üzerine yüzlerce arı konan vatandaşın yardımına arıcılar yetişti.

Üzerinden arılar alınan vatandaş rahat bir nefes aldı. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Serkan Çağlar

Etiketler: arı, kars, oğul


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