Oğul veren arılar vatandaşı sardı

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, arılar oğul vermeye başladı. Kentte, sıcak havanın da etkisiyle arıların oğul vermeye başlaması üzerine arıcıları tatlı bir telaş sardı. Oğul vermek için kovanlarından çıkan arılar, kendi bölgelerinin yakınındaki bitki, ağaç ve taş üzerine kümeleniyor. Bir kovandan çıkan arılar ise vatandaşın üzerini sardı. Üzerine yüzlerce arı konan vatandaşın yardımına arıcılar yetişti.

Üzerinden arılar alınan vatandaş rahat bir nefes aldı. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Serkan Çağlar