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Oğullarını kanlar içinde gören anne baba gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksinin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Olayı duyup kaza yerine geldiklerinde yerde yatan çocuklarının başındaki sağlık görevlilerini gören anne ve baba gözyaşlarına boğuldu.

Oğullarını kanlar içinde gören anne baba gözyaşlarına boğuldu

23 Mayıs 2018 11:24

Kaza Manavgat Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Demokrasi Bulvarı’nda çevreyolu istikametine seyir halindeki A.K.’nin kullandığı 07 J 0401 plakalı ticari taksi, yolun karşısına geçmekte olan Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki H.İ.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve başında kanama olan çocuğa ilk müdahaleyi motorize polis ekibi ve vatandaşlar yaptı. Kısa sürede kaza yerine gelen ve çocuğunu kanlar içerisinde gören anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Yerde yatan ve ağlayan çocuğunun başındaki sağlık görevlilerini gören baba bulunduğu yere yığılıp kalırken polisler ve vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Anne, bir taraftan ağlarken diğer taraftan da çocuğunu teselli etmeye çalıştı. 112 ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan H.İ.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.  

Arif Kaplan

 

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