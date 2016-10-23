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Oğuz Haksever: 'Darbeye karşı olmak medyanın işlevlerinden biridir'

Gazeteci Oğuz Haksever, “Darbeye karşı olmak da medyanın işlevlerinden biridir” dedi.

Oğuz Haksever: Darbeye karşı olmak medyanın işlevlerinden biridir

23 Ekim 2016 14:22

İletişim Platformunca İstanbul Fatih Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen İletişim Buluşmaları toplantısında ’15 Temmuz’da Sürecinde Medyanın Rolü’ın başklıklı bir konuşma yapan ünlü sunucu Oğuz Haksever, bir çok darbe gördüğünü ancak 15 Temmuz’un çok farklı bir darbe girişimini olduğunu söyledi.

’Darbe başarılı olsaydı medya ne yapacaktı’ sorusunun sorulması gerektiğini ifade eden Haksever, “Medyanın olanı vermesi bile darbeye karşı halkta bilinç uyandırdı. Medya için o gece kritik olan, Başbakan Binali Yıldırım’ın, ‘Bu bir kalkışmadır’ demesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CNN Türk’te halkı darbeye karşı koymaya çağırması. Generallerin yayınlarda darbeye karşı olmalarını söylemeleri en etkili yöntemlerden biri oldu. Sokağa çıkmayan askerler bile bir darbe yapıldığını televizyonlardan öğrendi. Görsel paylaşımlar çok büyük destek verdi, o da medyadır. Halkın direnişi görülmeye başladıktan sonra darbe başarısızlığa uğradı. Benim en çok canımı sıkan yabancı basının tavrıydı. Aslında 15 Temmuz ulusal, toplumsal hazinemizin en değerli parçalarından biri haline geldi. Darbeye karşı olmak da medyanın işlevlerinden biridir” diye konuştu.

İletişim Platformu Başkanı İsmail Hakkı Erol da yaptığı konuşmada, medyanın önemli isimlerini ağırlamaya devam ettiklerini, Oğuz Haksever’e katılımından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Programa, çok sayıda gazeteci ve üniversitelerin iletişim fakültelerinin öğrencileri katıldı.

Etiketler: darbe girişimi, oğuz haksever


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