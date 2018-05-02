Oğuz Tongsir yeniden başkan seçildi

Divan Başkanlığını Ahmet Çakır’ın yaptığı genel kurulda tek listeyle seçime gidildi. Tongsir’in başkan olduğu listede görev bölümü şöyle oluştu:
Asbaşkan: Meriç Müldür
Asbaşkan: Nuri İmre
Asbaşkan: Kerim Hoşfikirer
Genel Sekreter: Tunç Kayacı
Mali İşler Sorumlusu: Suavi Yardımoğlu
Basın Sorumlusu: Hilmi Türkay
Tesisler Sorumlusu: Bahri Havadır
Spor Sorumlusu: Aygün Özipek
Dış İlişkiler: Gökhan Akengin
Yönetim Kurulu Üyesi: Recep Çınar
Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Taşkın
Yönetim Kurulu Üyesi: Bahadır Çokişler
Yönetim Kurulu Üyesi: Muhammed Kılınç
Yönetim Kurulu Üyesi: Semahat Özdoğan