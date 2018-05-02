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Oğuz Tongsir yeniden başkan seçildi

TSYD’nin bugün Levent’teki Aydın Doğan Salonu'nda yapılan genel kurulunda Oğuz Tongsir yeniden başkan seçildi.

Oğuz Tongsir yeniden başkan seçildi

02 Mayıs 2018 22:22

Divan Başkanlığını Ahmet Çakır’ın yaptığı genel kurulda tek listeyle seçime gidildi. Tongsir’in başkan olduğu listede görev bölümü şöyle oluştu:

Asbaşkan: Meriç Müldür
Asbaşkan: Nuri İmre
Asbaşkan: Kerim Hoşfikirer
Genel Sekreter: Tunç Kayacı
Mali İşler Sorumlusu: Suavi Yardımoğlu
Basın Sorumlusu: Hilmi Türkay
Tesisler Sorumlusu: Bahri Havadır
Spor Sorumlusu: Aygün Özipek
Dış İlişkiler: Gökhan Akengin
Yönetim Kurulu Üyesi: Recep Çınar
Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Taşkın
Yönetim Kurulu Üyesi: Bahadır Çokişler
Yönetim Kurulu Üyesi: Muhammed Kılınç
Yönetim Kurulu Üyesi: Semahat Özdoğan  

 

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