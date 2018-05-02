Oğuz Tongsir yeniden başkan seçildi

Divan Başkanlığını Ahmet Çakır’ın yaptığı genel kurulda tek listeyle seçime gidildi. Tongsir’in başkan olduğu listede görev bölümü şöyle oluştu:

Asbaşkan: Meriç Müldür

Asbaşkan: Nuri İmre

Asbaşkan: Kerim Hoşfikirer

Genel Sekreter: Tunç Kayacı

Mali İşler Sorumlusu: Suavi Yardımoğlu

Basın Sorumlusu: Hilmi Türkay

Tesisler Sorumlusu: Bahri Havadır

Spor Sorumlusu: Aygün Özipek

Dış İlişkiler: Gökhan Akengin

Yönetim Kurulu Üyesi: Recep Çınar

Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Taşkın

Yönetim Kurulu Üyesi: Bahadır Çokişler

Yönetim Kurulu Üyesi: Muhammed Kılınç

Yönetim Kurulu Üyesi: Semahat Özdoğan