Diğer
Kategoriler

Oğuzhan, Güneş'in yüzünü güldürdü

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederken, oyuna sonradan giren Oğuzhan'ın performansı Güneş'i memnun etti.

Oğuzhan, Güneşin yüzünü güldürdü

31 Ocak 2018 10:27

Gençlerbirliği karşılaşmasında durum 1-1'ken oyuna dahil olan ve orta sahaya getirdiği hareketlilikle takımın topa daha çok sahip olmasını sağlayan Oğuzhan Özyakup, gösterdiği performansla Teknik Direktör Şenol Güneş'in de yüzünü güldürdü. İlk yarının son periyodunda ortaya koyduğu performansla eleştirilerin hedefinde olan Oğuzhan, Gençlerbirliği karşılaşmasındaki etkili oyunuyla eski günlerine dönüş sinyali verdi. Negredo'nun penaltı golünün de mimarı olan Oğuzhan, oyunda kaldığı süre boyunca etkili bir oyun ortaya koydu.

Talisca boş geçmiyor
Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya ve Kasımpaşa galibiyetleriyle başlayan Beşiktaş'ta Anderson Talisca attığı gollerle takımı sırtlayan isim olurken, Brezilyalı oyuncu Gençlerbirliği karşılaşmasını da boş geçmedi. Geride kalan 2 lig ve 1 kupa maçında Beşiktaş 7 gole imza atarken, bu gollerin 5'i Talisca'dan geldi. Teknik Direktör Şenol Güneş, Talisca'nın her geçen gün gelişme kaydettiğinin altını çizerken, bu futbolcunun da tebrikleri hak ettiğini düşünüyor. 

Bozhan Memiş
 

Etiketler: beşiktaş, Şenol Güneş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç