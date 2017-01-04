Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 2. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta başarılı orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Antalya'da Beşiktaş'ın kamp yaptığı otelde basının karşısına çıkan genç futbolcu, özellikle sezonun ilk yarısının kendileri için zor ve yorucu geçtiğini belirtti. İlk yarıyı lider kapatan Başakşehir'in çok yetenekli ve tecrübeli bir ekip olduğunu belirten Özyakup, "Sonuçta şampiyonluğa giden takımlar az çok belli. Biz geçen yıl olduğunu gibi yine şampiyon olmak istiyoruz. Beşiktaş her sene şampiyonluk için oynar. Bu sene de öyle olacak. Lider olduğu için rakibimiz Medipol Başakşehir ama Fenerbahçe ve Galatasaray da var. Bu takımların arasında az puan farkı var. Tek rakibimiz yok. En büyük rakibimiz biziz. İyi oynadığımız sürece ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Şampiyonluğa doğru gidiyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu ve Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamak gibi bir düşüncesi olmadığını ifade eden Oğuzhan Özyakup, "Adımın Fenerbahçe ve Galatasaray'la anıldığını söylüyorlar. Ancak ben hiç duymadım. Türkiye'de Beşiktaş'tan başka takımda oynama düşüncem yok. Futbolun içinde bunlar da var ama benim Beşiktaş'ta ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor. Başkanımız Fikret Orman'la sözleşme konusunu da biraz konuştuk. Ancak bunları şu anda düşünme zamanı değil." dedi.

"Sosa ve Gomez'den daha iyileri geldi"

Sosa ve Mario Gomez'in sezon başında takımdan ayrılmaları üzerine de yorum yapan Oğuzhan Özyakup, "İkisi de oldukça iyi futbolcular. Ancak yerlerine daha iyi isimler geldi. Gökhan Töre'nin de, İsmail Köybaşı'nın da geçen sezon şampiyonlukta katkısı vardı. Sosa çok fazla asist yaptı, Gomez gol kralı oldu. İnanın çok daha iyi oyuncular katıldı aramıza. Yine yetenekli bir kadroya sahibiz. İnanılmaz bir top oynuyorduk geçen sene. Bu sene, geçen yıla göre daha ağır geçti. Bazen skora göre oynamaya başladık. Bu kötü bir şey değil, kendimizi geliştirdiğimizi gösteriyor. Öne geçtiğimizde skoru tutabiliyoruz. Şampiyonluk yolunda en önemli detaylardan biri bu. Avrupa Ligi'nde mücadelemizi sürdüreceğiz. Herhangi bir hedef belirlemedik. Hem lige, hem de Avrupa Ligi'ne maç maç bakıyoruz. İsrail'li rakibimizi henüz izlemedim. Daha çok vaktimiz var. Önemli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Avrupa Ligi tabii ki çok önemli. Hedef koymak istemiyorum, takım olarak da hedef koymadık." ifadelerini kullandı.

"Atiba'nın yanında daha rahatım"

Teknik Direktör Şenol Güneş'in görev verdiği her yerde oynayacağını ifade eden Oğuzhan Özyakup, Gaziantepspor maçında yaşanan penaltı tartışmasına da açıklık getirdi. Defansın önünde kendisini rahat hissettiğini belirten genç futbolcu, "Atiba'nın yanında daha rahat oynuyorum. Hocamız '10 numara' pozisyonunda görev verdiğinde de takım için en iyi şekilde çalışıyorum." dedi. Bu sırada söyleyeceği cümleyi unutan Oğuzhan, "Şenol hocanın kalemi elimde. Taklit etmek istedim, dilim dönmedi" dedi. Genç oyuncunun açıklamaları, salonda gülüşmelere neden oldu. Penaltı konusuna da açıklık getiren Oğuzhan Özyakup, "Geçen sezon Gomez, gol kralı olduğunda da ben atıyordum penaltıları. Cenk'in gole ihtiyacı olduğunda ben ona bıraktım. Bu o zaman yazılmadı. Ben sakatken Cenk penaltıları kullandı. Son Gaziantepspor maçında kendimi iyi hissettim ve atmak istedim. Cenk de bana bıraktı. Daha önce de tersi olmuştu. Gol olsa bu kadar konuşulmazdı. Futbolda böyle şeyler var."

Sezonun ilk yarısında yaşanan hakem hatalarının sorulması üzerine, sahada görev alan hakemlerin işlerinin çok zor olduğunu belirten genç futbolcu, "Baskı altındalar. Biz futbolcular derbi ve büyük maç öncesi baskıda oluruz. Son zamanlarda hakemlerin gözlerinin içinde baskıyı hissedebiliyorum. Hepimiz onlara yardım etmeliyiz. Zor maçlar yönetiyorlar. Onlar da tabii ki hata yapacak. Bazen hataları maçın kaderini belirleyebiliyor. Hakemler hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Saha içinde biz oyuncular olarak onlara yardım etmeye çalışıyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.



Doğan Gündoğdu

