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OHAL 7. kez uzatılıyor! Teklif Meclis'e sunulacak

OHAL'in uzatılması teklifi 18 Nisan Çarşamba günü Meclis'te görüşülecek.

OHAL 7. kez uzatılıyor! Teklif Meclise sunulacak

13 Nisan 2018 12:52
 

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