OHAL İnceleme Komisyonu önümüzdeki haftadan itibaren başvuruları alacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Türkiye'de ağırladığı yabancı basın mensupları ile bir araya geldi. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, "Türkiye'de gerçekten 15 Temmuz'da ne oldu, bu darbe teşebbüsünün arkasında ne vardır, Türk halkı 15 Temmuz'da hangi saiklerle demokrasisine sahip çıktı, bunları yerinde görerek, belki ilgilileriyle konuşarak, halkla temas ederek bir gazeteci olarak her birinizin en iyi şekilde istifade edeceğini düşünüyorum. Türkiye bu anlamda hem darbenin nasıl olduğu, sonrasında neler oldu, hem de darbe sonrasında FETÖ'cü çetelerle nasıl mücadele edildiği konusunda son derece açıktır. İstediğiniz şekilde araştırmanızı yapabilirsiniz. Devam eden mahkeme süreçlerinden o akşam yaşananlara kadar her şey sizin bilginize açıktır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye tarihi için 15 Temmuz 2016 bir madalyonun iki yüzü gibi biri farklı birisi çok farklı olan bir gerçeği yansıtıyor" diyen Kurtulmuş, "Bir tanesinde 15 Temmuz akşamı bu Türkiye topraklarında tarihimiz boyunca yaşadığımız en büyük ihanet hareketiyle karşı karşıya kaldık. Devletin içerisine 40 yıldır saklanmış bu garip milletin vergilerinden oluşan bütçelerle elde edilmiş olan imkanları milleti öldürmek için kullanan ihanet çetesi, suç şebekesiyle karşı karşıya kaldık. Bu topraklarda tarih boyunca çok ihanet olmuştur ama bu gördüğümüz ihanet, en karanlık, en kanlı ihanetlerden birisidir. Asla bu ihaneti, bu ihanetin sahiplerini, bu ihaneti planlayanları, bu kanlı darbe teşebbüsünün arkasındaki elleri ve akılları hiç unutmayacağız, unutturmayacağız" şeklinde konuştu.

15 Temmuz'un dünya milletlerine karşı da önemli bir örnek olduğunu anlatan Kurtulmuş, 15 Temmuz 2016'daki destanın dünyanın demokrasi tarihine armağan edilen kahramanlık destanı olduğunu söyledi. 15 Temmuz'un bütün cepheleriyle aydınlatılması gerektiğini belirten Kurtulmuş, bu ihanetin dünya kamuyla paylaşılması gerektiğine işaret etti.

FETÖ terör örgütünün iki yüzü olan terör örgütü olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bir yüzüne baktığınız zaman, bir hayır kurumu olarak gördüğünüz, sanki eğitim kurumları olan, yardım kuruluşları olan, fakir fukaraya yardım eden kuruluş olarak zannedersiniz. Bütün dünyada da böyle. Ama esas arkada gizli olan, bu maskeye gizlenmiş olan örgüt ise Türkiye'de devletin içerisine gizlenmiş, askeriyeyi, polisi, adliyeyi, eğitim kurumlarını ve daha birçok devlet kurumunu kuşatmış ve içinde oluşturmuş olduğu ağla devleti ele geçirmeye çalışan bir örgüttü. Bu örgütün aynı zamanda eline silah almaktan çekinmeyeceğini biliyorduk ama bu kadar çılgın olacağını hiç kimse tahmin edemezdi. Bu anlamda terörün her türlüsünü kullanabilecek bir terör örgütüyle karşı karşıyayız."

FETÖ terör örgütünün kendisini dini bir kisve altında gizlediğini anlatan Kurtulmuş, "Kendisine bağlı olanları Müslüman, kendisine bağlı olmayanları da Müslüman kabul etmeyerek, teolojisi itibarıyla da DEAŞ'tan hiçbir farkı yoktur. Ayrıca, Müslüman kabul etmediği Müslümanların da kanını da canını da helal gördüğünü 15 Temmuz akşamı ispat etmiştir" dedi.

"O gece yaşananlar tam manasıyla gerçekti" diyen Kurtulmuş, o gece yaşananların hepsinin gerçek olduğunu ve 249 canın feda edildiğini ifade etti. 'Kontrollü darbe' söylemlerine, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatarak cevap veren Kurtulmuş, bu söylemler karşısında "El insaf, bunu söyleyenin azcık aklının olması lazım ama ondan önce vicdanının olması lazım" ifadesini kullandı.

"OHAL İnceleme Komisyonu önümüzdeki haftadan itibaren başvuruları kabul edecek"

OHAL İnceleme Komisyonu'nun kurulduğunu ve bu komisyonun bu hafta içinde çalışmaya başladığını anlatan Kurtulmuş, "Önümüzdeki haftadan itibaren de başvuruları kabul edecektir. AİHM de bu komisyonu bir ara hukuk kademesi olarak kabul ettiği için bu komisyonu resmi bir çalışma yöntemi olarak benimsiyor, bu komisyonda müracaatlar bitmeden AİHM'ye müracaatları kabul etmeyecek. Dolayısıyla bu çerçevede de son derece şeffaf bir süreci sürdürüyoruz. Bundan inşallah yüz akıyla çıkacağız. Amacımız, bu örgütün içinde olan, irtibatlı olan, bunlarla yardımlaşma içerisinde olan herkesi Türkiye devletinin içerisinden temizlemektir. Suçu olmayan hiç kimseye de haksızlık yapmamaktır" açıklamasında bulundu.

Enise Vural