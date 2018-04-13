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OHAL Komisyonu 12 bin başvuruyu sonuçlandırdı

OHAL Komisyonu 12 bin başvuruyu sonuçlandırdı. 310 başvuru sahibinin itirazları yerinde bulunurken, 9 bin 700 ret kararı verildi. Bin 990 başvuru ise KHK ile iade edilenlere ait olduğu için ön incelemede reddedildi.

OHAL Komisyonu 12 bin başvuruyu sonuçlandırdı

13 Nisan 2018 16:47
 

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