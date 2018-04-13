USD
4,10
EURO
5,05
BORSA
109.502,96
ALTIN
176,26
ihavideo.com.tr
ABONE
ANASAYFA
SON EKLENEN HABERLER
Dehşetin yaşandığı okulda, eğitime iki…
Karla kaplı yayla yolları ulaşıma…
Esad’ın savaş uçaklarını Rus üslerine…
Dünyanın en acı biberini yedi hastanelik…
TSK’daki kripto FETÖ’cülere operasyon:…
OHAL Komisyonu 12 bin başvuruyu…
VİDEO
İHA haber saati (Canlı)
İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda minibüse silahlı saldırı
Karabük'te büyük yangın !
SON MANŞETLER
'O videoları Putin’e gönderdim'
İsrail Gazze'de Filistinlilere gerçek…
Burdurlu şehidin vasiyeti ortaya…
Hurda olarak satın aldığı sobadan bir…
Qasr Bodrum Manşet Ad - 13 Nisan 2018
OHAL 7. kez uzatılıyor! Teklif Meclis'e…
GÜNDEM
POLİTİKA
ASAYİŞ
SPOR
DÜNYA
EKONOMİ
EĞİTİM
YEREL HABERLER
FOTO
VİDEO
WEB TV
HAVA DURUMU
GAZETE MANŞETLERİ
Diğer
Kategoriler
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR SANAT
KENT HABERLERİ
ÇEVRE
RAMAZAN
SAĞLIK
KURUMSAL
İletişim
Hakkımızda
Künye
Hizmetlerimiz
Kişisel Verilerin Korunması
MOBİL
iPhone
iPad
İha Android
YEREL
İstanbul
Ankara
İzmir
Kayseri
Diyarbakır
Trabzon
Malatya
DİĞER SAYFALAR
Hava Durumu
Gazeteler
Tüm Manşetler
Tüm Haberler
Abonelik
RSS
GÜNDEM
POLİTİKA
ASAYİŞ
SPOR
DÜNYA
EKONOMİ
EĞİTİM
YEREL HABERLER
FOTO
VİDEO
WEB TV
HAVA DURUMU
GAZETE MANŞETLERİ
iha.com.tr »
Asayiş »
OHAL Komisyonu 12 bin başvuruyu sonuçlandırdı
13 Nisan 2018 16:47
OHAL Komisyonu 12 bin başvuruyu sonuçlandırdı
OHAL Komisyonu 12 bin başvuruyu sonuçlandırdı. 310 başvuru sahibinin itirazları yerinde bulunurken, 9 bin 700 ret kararı verildi. Bin 990 başvuru ise KHK ile iade edilenlere ait olduğu için ön incelemede reddedildi.
Paylaş
Tweetle
Paylaş
Gönder
Yorum Yap
13 Nisan 2018 16:47
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...
Toplam Yorum (0)
Mesajınız
Şehir Seç
İstanbul 18°C
Ankara 23°C
İzmir 25°C
Bursa 23°C
Trabzon 15°C
TÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
YORUMLANANLAR
Ünlülerin memleketleri
Dünyanın en yaşanılabilir 100 şehri belli oldu! Türkiye'den sadece o şehir listede
En güzel cuma mesajları ve en yeni 2018 CUMA Mesajları |13 Nisan Cuma mesajları
Diriliş Ertuğrul 114. Bölüm TRT 1 CANLI İZLE | Diriliş 115.Bölüm Fragmanı yayınladı mı? |Diriliş Ertuğrul Son bölüm İZLE
Trabzon'da bir şahıs aracı içerisinde ölü olarak bulundu
En güzel ve anlamlı kız bebek isimleri 2018
Riv riv riv ne demek? Sen Anlat Karadeniz riv riv ne anlama geliyor?
Kaldırıma çarpan lüks otomobil alev aldı
Umre diye Balıklıgöl’ü gezdirdiler
Afrin şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Sen Anlat Karadeniz 13.bölüm fragmanı| Sen Anlat Karadeniz fragman İZLE (ATV CANLI İZLE)
Sen Anlat Karadeniz bitti! Duygulandıran görüntü ortaya çıktı
Gazetelerin 1. Sayfaları
Türkiye Gazetesi
Hürriyet
Sabah
Haber Türk
Posta
Milliyet
Star
Vatan
Karar
Akşam
Güneş
AMK
Anayurt
Aydınlık Gazetesi
Birgun
Cumhuriyet
Dünya
Evrensel
Fanatik
Fotomaç
Gün Boyu
Hürriyet Daily News
Hürses
Milat
Milli Gazete
Orta Doğu
Takvim
Yeni Akit
Yeni Asya
Yeni Çağ
Yeni Mesaj
Yeni Şafak
Yurt Gazetesi
Ankara Son Söz
Harbi
Sözcü
Yeni Birlik
24 Saat Gazetesi
YEREL HABERLER
Karadeniz
Marmara
Ege
İç Anadolu
G.Anadolu
Akdeniz
D.Anadolu
Amasya
Artvin
Bartın
Bayburt
Bolu
Çorum
Düzce
Giresun
Gümüşhane
Karabük
Kastamonu
Ordu
Rize
Samsun
Sinop
Tokat
Trabzon
Zonguldak
Balıkesir
Bilecik
Bursa
Çanakkale
Edirne
İstanbul
Kırklareli
Kocaeli
Sakarya
Tekirdağ
Yalova
Afyon
Aydın
Denizli
İzmir
Kütahya
Manisa
Muğla
Uşak
Aksaray
Ankara
Çankırı
Eskişehir
Karaman
Kayseri
Kırıkkale
Kırşehir
Konya
Nevşehir
Niğde
Sivas
Yozgat
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Gaziantep
Kilis
Mardin
Siirt
ŞanlıUrfa
Şırnak
Adana
Antalya
Burdur
Hatay
Isparta
Kahramanmaraş
Mersin
Osmaniye
Ağrı
Ardahan
Bingöl
Bitlis
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Hakkari
Iğdır
Kars
Malatya
Muş
Tunceli
Van
Ad
IDM.
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com
İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...