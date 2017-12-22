OHAL Komisyonu meslekten ihraçlarla ilgili ilk kararını verdi

685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, dosyası tekemmül eden ve incelemesi tamamlanan başvurulara dair ilk kararını verdi. Komisyon, bazı başvuruları kabul ederken, bazılarını ise reddetti. Komisyon kararları, 685 sayılı KHK'nın 10'uncu, 12.7.2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'nin 15'inci maddesinde belirtilen ilgili kurumlara bildirilecek ve bu kurumlar tarafından başvurucuya tebliğ edilecek.

Ankara idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilecek

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde 685 sayılı KHK'nın 11 ve ek 1'inci maddesinde belirtilen kurum veya kuruluşlar aleyhine Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilecek. Diğer taraftan, 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren elektronik başvuru sistemi üzerinden alınan başvurular valilik veya ilgili kurumlar aracılığıyla Komisyona intikal ettirildi ve söz konusu başvuru süreci 23 Ekim 2017 tarihinde sona erdi. Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturularak, başvurulara ilişkin tüm bilgiler bu sisteme kaydedildi.

103 bin 276 kişi komisyona başvurdu

22 Mayıs'ta göreve başlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna bugüne kadar 103 bin 276 kişi başvurdu. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 212 bin 554 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı. Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere 28’i hakim, 30’u müfettiş ve 40’ı uzman olmak üzere toplam 190 personel görevlendirildi.

Komisyon, başvurulara ilişkin inceleme ve değerlendirme çalışmalarına devam ediyor.