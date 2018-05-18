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iha.com.tr »
Gündem »
OHAL Komisyonuna 108 bin 905 müracaat yapıldı
18 Mayıs 2018 10:54
OHAL Komisyonuna 108 bin 905 müracaat yapıldı
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 108 bin 905 müracaat yapıldı. Başvurulardan 14 bin 350'sini reddeden OHAL Komisyonu, bazı KHK'lar ile göreve iade edilen bin 990 başvuru için de ön inceleme kararı aldı.
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18 Mayıs 2018 10:54
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