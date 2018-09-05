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OHAL Komisyonuna iki yeni görevlendirme

OHAL Komisyonuna iki yeni görevlendirme
OHAL Komisyonuna iki yeni görevlendirme

Daha önce başka görevlere atanmaları nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonundan ayrılan 2 üyenin yerine Cumhuriyet Savcısı Osman Çal ile Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar görevlendirildi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, OHAL kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnameler ile meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuruları incelemek üzere kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunda yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi. Daha önce başka görevlere atanmaları nedeniyle OHAL Komisyonundan ayrılan 2 üyenin yerine Cumhuriyet Savcısı Osman Çal ile Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar görevlendirildi. 

Geçtiğimiz ay itibariyle 30 bin dosyayı karara bağlayan Komisyon, son görevlendirmeler sonrası mevcut 7 üyesinin yanı sıra 80’i raportör olmak üzere toplam 240 personel ile çalışmalarına devam ediyor.  

Abdullah Sarica
 

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