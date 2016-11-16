Altın Kelebek Ödül töreninde yaptığı konuşma ile büyük tepki çeken gecenin sunucusu Okan Bayülgen Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'na konuştu.

'KIRDIKLARIM VARSA ÖZÜR DİLERİM'

'Diriliş Ertuğrul' dizisine yaptığı yorumlarla gündeme gelen Okan Bayülgen, "“Bu benim esprili tutumum, konuşma tarzım. Bundan dolayı da kimse alınmaz. Ben dizinin adını ön plana çıkarmak için tekrar tekrar söyledim. Kimseyi kırmayı istemedim. Kırdıklarım varsa özür dilerim” dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'a Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En iyi dizi' ödülü verilmişti. Ödül alanların tamamına ödülünün takdiminin ardından söz hakkı verilirken dizinin yapımcısı ve senaristi Bozdağ'a konuşma hakkı verilmemesi ve törenin sunuculuğunu yapan Okan Bayülgen'in özür yerine konuya alaycı yaklaşması sosyal medyada büyük tepkiye yol açmıştı.

Okan Bayülgen'in saygısızlığı

Gecenin sunucusu Okan Bayülgen'in de halkın oylarıyla birinci seçilen Diriliş Ertuğrul dizisi ile dalga geçen bir konuşma yapması birçok çevreden tepki almasına yol açmıştı.