Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Okan Bayülgen'e bir tepki de Sibel Can'dan: 'Olmadı, yakışmadı'

Okan Bayülgen'e bir tepki de Sibel Can'dan: 'Olmadı, yakışmadı'

Ünlü sanatçı Sibel Can, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Okan Bayülgen’in Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Ünlü sanatçı, "Okan Bey’in alaycı ve çirkin şekilde konuşması beni çok üzdü. Olmadı ve yakışmadı.” dedi.

Okan Bayülgene bir tepki de Sibel Candan: Olmadı, yakışmadı

18 Kasım 2016 11:49

Ünlü sanatçı Sibel Can, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Okan Bayülgen’in Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilgili yaptığı açıklamalara ve yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. O gece En İyi Fantezi Halk Müziği Kadın Solist Ödülü aldığını belirten Sibel Can, “Olayın daha farklı anlatılmasına çok üzüldüm. Orada bir telaş oldu. O sırada ben salonda değildim. Tarkan’ı da izleyemedim. Ben de Diriliş Ertuğrul ödülünden sonra içeri girdim. Olaya şahit olamadım. Bir telaş yaşandı. Türker İnanoğlu oradaydı. Hostes arkadaşında zannederim hatası olmuş. Okan Bey’in alaycı ve çirkin şekilde konuşması beni çok üzdü. Olmadı ve yakışmadı.” dedi.
Alem FM’de Adem Metan Show’a konuk olan ünlü sanatçı Sibel Can, binlerce hayranının kendisine yönelttiği soruları açık yüreklilikle cevaplandırdı. Ünlü sanatçı Can, ‘Kelebek Ödülleri Türkiye’nin en prestijli ödül töreni, 9. kez bu ödülü almaktan çok mutluyum, benim için Altın Kelebek’in yeri her zaman ayrı.” ifadesini kullanarak “Okan Bayülgen’in kadın bedeni üzerinden yaptığı şaka yakışık almadı, özür için kendisi beni aramadı. Aramasına da gerek yok, zaten kadınlarımız gereken cevabı verdi.’ dedi. Aynı zamanda ödül töreninde Bayülgen’in Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilgili yaptığı açıklamalara ve yaşananlara üzüldüğünü de anlattı. Can, Bayülgen’e de büyük tepki göstererek yaşadıklarını şöyle anlattı: “Olayın daha farklı anlatılmasına çok üzüldüm. Orada bir telaş oldu. O sırada ben salonda değildim. Tarkan’ı da izleyemedim. Ben de Diriliş Ertuğrul ödülünden sonra içeri girdim. Olaya şahit olamadım. Bir telaş yaşandı. Türker İnanoğlu oradaydı. Hostes arkadaşında zannederim hatası olmuş. Okan beyin alaycı ve çirkin şekilde konuşması beni çok üzdü. Olmadı ve yakışmadı.”

”ÜNLÜ OLMAYI HAYAL ETMEDİM TEK AMACIM AİLEME EV ALMAKTI’’
Özel yaşamı ve ailesi ile ilgili soruları da tüm açıklığıyla paylaşan Can, sevgi dolu bir ailede büyüdüğünü anlattı. Şükürle büyüdüklerini belirten Can, babasının keman çalarak kendilerini büyüttüğünü söyledi. Küçük yaşlarda sahne hayatına başladığını da anlatan Can, sözlerini şöyle sürdürdü: “Karagümrük’te çok zor şartlarda büyüdüm. Babam birçok ünlü müzisyene keman çalıyordu. Sabaha karşı eve gelir sütümüzü ısıtır içirirdi. Müziğe tutkum biliniyordu. Ünlü olmak aklımdan geçmiyordu. Ancak, aileme katkı sağlamak istiyordum.”

“ACUN ILICALI İLE PROGRAM”
“O Ses Türkiye” programı ile ilgili düşüncelerini de paylaşan ünlü yorumcu, Acun ile çok güzel bir ortamda çalıştıklarını söyledi. Can, ”Çok vicdanlı ve merhametli. Disiplinli ve düzgün bir programı var. Aile ortamında huzurla çalışıyoruz. Çocuklarım da bu programda yer almamı istediler.” dedi.

“YENİ ALBÜMÜM ÇOK SEVİLDİ”
Yeni çıkardığı arabesk albümünün de bir proje olduğunu kaydeden Can, İbrahim Tatlıses ve Emrah’ın seslendirdiği özel eserlerin yer aldığını belirterek, ödüle layık görüldüğünü ve satışlarının da çok iyi olduğunu belirtti. Müziği çok sevdiğini kaydeden Can ölünceye kadar şarkı söylemek istediğini anlattı. Can, “Çok mutlu oluyorum. Çalışmalarım devam ediyor. İşten geldikten sonra internet üzerinden dinlenen yeni sesler ve şarkılar oluyor. Oradan da keşfediyorum. Mesela oradan aldığım birisi Kış Masalı’ydı. Şu an üzerinde çalıştığım üç şarkı var. Etkilenir ağlarım sonra okurum.” şeklinde konuştu. Merhum işadamı Kadir Has’ın, kendisiyle ilgili güzel sözlerinin hatırlatılması üzerine Can, adeta eşi Rezzan Hanım ve Kadir Has’ın elinde büyüdüğünü de belirterek, “Evinde davet vermişti. Bende sahneye çıktı. Merhum Cumhurbaşkanımız Demirel de oradaydı. Basında okudum,’tüm malım mülküm Sibel Can’ın olsun’ demişti.” diye konuştu

“CUMHURBAŞKANIMIZIN AÇIKLAMASINI AĞLAYARAK İZLEDİM”
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Antalya’da konserde olduğunu da ifade eden Can, bir saat geçtikten sonra seyircilerinin telefonlarıyla konuşmaya başlamasından etkilendiğini söyledi. Repertuarını değiştirmeyi düşündüğünü de belirten Can, şunları söyledi: “Aklımın ucuna bir şey gelmiyor. Müzisyenler de farkında değil. Seyircilerime sordum, ‘darbe oluyor’ dediklerinde ne yapacağımı şaşırdım. O kadar profesyonel olmama rağmen. O bambaşka bir duyguydu. Kendimi hiç böyle çaresiz tedirgin hissetmemiştim. Çocuklarım yok yanımda. Çok kötü duyguydu.”

Programı bitirdiğini kaydeden Can, tüm gece televizyonu ağlayarak izlediğini kaydetti. Ülkemizin çok güçlü olduğunu da vurgulayan Can, “İnsanlarımızın mücadelesi dünyaya örnek oldu. Cumhurbaşkanımızın o ilk açıklamasını ağlayarak izledim. İnşallah her şey daha güzel olacak .Bizi daha güzel günler bekliyor. Allah şehitlerimizin mekanı cennet etsin. Yakınlarına sabır versin. Ülkem için canımız feda.” diye konuştu.
 

Etiketler: adem metan, Diriliş Ertuğrul dizisi, sibel can


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!