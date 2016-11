Ünlü sanatçı Sibel Can, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Okan Bayülgen’in Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilgili yaptığı açıklamalara ve yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. O gece En İyi Fantezi Halk Müziği Kadın Solist Ödülü aldığını belirten Sibel Can, “Olayın daha farklı anlatılmasına çok üzüldüm. Orada bir telaş oldu. O sırada ben salonda değildim. Tarkan’ı da izleyemedim. Ben de Diriliş Ertuğrul ödülünden sonra içeri girdim. Olaya şahit olamadım. Bir telaş yaşandı. Türker İnanoğlu oradaydı. Hostes arkadaşında zannederim hatası olmuş. Okan Bey’in alaycı ve çirkin şekilde konuşması beni çok üzdü. Olmadı ve yakışmadı.” dedi.

Alem FM’de Adem Metan Show’a konuk olan ünlü sanatçı Sibel Can, binlerce hayranının kendisine yönelttiği soruları açık yüreklilikle cevaplandırdı. Ünlü sanatçı Can, ‘Kelebek Ödülleri Türkiye’nin en prestijli ödül töreni, 9. kez bu ödülü almaktan çok mutluyum, benim için Altın Kelebek’in yeri her zaman ayrı.” ifadesini kullanarak “Okan Bayülgen’in kadın bedeni üzerinden yaptığı şaka yakışık almadı, özür için kendisi beni aramadı. Aramasına da gerek yok, zaten kadınlarımız gereken cevabı verdi.’ dedi. Aynı zamanda ödül töreninde Bayülgen’in Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilgili yaptığı açıklamalara ve yaşananlara üzüldüğünü de anlattı. Can, Bayülgen’e de büyük tepki göstererek yaşadıklarını şöyle anlattı: “Olayın daha farklı anlatılmasına çok üzüldüm. Orada bir telaş oldu. O sırada ben salonda değildim. Tarkan’ı da izleyemedim. Ben de Diriliş Ertuğrul ödülünden sonra içeri girdim. Olaya şahit olamadım. Bir telaş yaşandı. Türker İnanoğlu oradaydı. Hostes arkadaşında zannederim hatası olmuş. Okan beyin alaycı ve çirkin şekilde konuşması beni çok üzdü. Olmadı ve yakışmadı.”

”ÜNLÜ OLMAYI HAYAL ETMEDİM TEK AMACIM AİLEME EV ALMAKTI’’

Özel yaşamı ve ailesi ile ilgili soruları da tüm açıklığıyla paylaşan Can, sevgi dolu bir ailede büyüdüğünü anlattı. Şükürle büyüdüklerini belirten Can, babasının keman çalarak kendilerini büyüttüğünü söyledi. Küçük yaşlarda sahne hayatına başladığını da anlatan Can, sözlerini şöyle sürdürdü: “Karagümrük’te çok zor şartlarda büyüdüm. Babam birçok ünlü müzisyene keman çalıyordu. Sabaha karşı eve gelir sütümüzü ısıtır içirirdi. Müziğe tutkum biliniyordu. Ünlü olmak aklımdan geçmiyordu. Ancak, aileme katkı sağlamak istiyordum.”

“ACUN ILICALI İLE PROGRAM”

“O Ses Türkiye” programı ile ilgili düşüncelerini de paylaşan ünlü yorumcu, Acun ile çok güzel bir ortamda çalıştıklarını söyledi. Can, ”Çok vicdanlı ve merhametli. Disiplinli ve düzgün bir programı var. Aile ortamında huzurla çalışıyoruz. Çocuklarım da bu programda yer almamı istediler.” dedi.

“YENİ ALBÜMÜM ÇOK SEVİLDİ”

Yeni çıkardığı arabesk albümünün de bir proje olduğunu kaydeden Can, İbrahim Tatlıses ve Emrah’ın seslendirdiği özel eserlerin yer aldığını belirterek, ödüle layık görüldüğünü ve satışlarının da çok iyi olduğunu belirtti. Müziği çok sevdiğini kaydeden Can ölünceye kadar şarkı söylemek istediğini anlattı. Can, “Çok mutlu oluyorum. Çalışmalarım devam ediyor. İşten geldikten sonra internet üzerinden dinlenen yeni sesler ve şarkılar oluyor. Oradan da keşfediyorum. Mesela oradan aldığım birisi Kış Masalı’ydı. Şu an üzerinde çalıştığım üç şarkı var. Etkilenir ağlarım sonra okurum.” şeklinde konuştu. Merhum işadamı Kadir Has’ın, kendisiyle ilgili güzel sözlerinin hatırlatılması üzerine Can, adeta eşi Rezzan Hanım ve Kadir Has’ın elinde büyüdüğünü de belirterek, “Evinde davet vermişti. Bende sahneye çıktı. Merhum Cumhurbaşkanımız Demirel de oradaydı. Basında okudum,’tüm malım mülküm Sibel Can’ın olsun’ demişti.” diye konuştu

“CUMHURBAŞKANIMIZIN AÇIKLAMASINI AĞLAYARAK İZLEDİM”

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Antalya’da konserde olduğunu da ifade eden Can, bir saat geçtikten sonra seyircilerinin telefonlarıyla konuşmaya başlamasından etkilendiğini söyledi. Repertuarını değiştirmeyi düşündüğünü de belirten Can, şunları söyledi: “Aklımın ucuna bir şey gelmiyor. Müzisyenler de farkında değil. Seyircilerime sordum, ‘darbe oluyor’ dediklerinde ne yapacağımı şaşırdım. O kadar profesyonel olmama rağmen. O bambaşka bir duyguydu. Kendimi hiç böyle çaresiz tedirgin hissetmemiştim. Çocuklarım yok yanımda. Çok kötü duyguydu.”

Programı bitirdiğini kaydeden Can, tüm gece televizyonu ağlayarak izlediğini kaydetti. Ülkemizin çok güçlü olduğunu da vurgulayan Can, “İnsanlarımızın mücadelesi dünyaya örnek oldu. Cumhurbaşkanımızın o ilk açıklamasını ağlayarak izledim. İnşallah her şey daha güzel olacak .Bizi daha güzel günler bekliyor. Allah şehitlerimizin mekanı cennet etsin. Yakınlarına sabır versin. Ülkem için canımız feda.” diye konuştu.