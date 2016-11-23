Altın Kelebek Ödülleri'nde konuşmalarıyla halktan büyük tepki alan Okan Bayülgen'in Kanal D'de başlayacak yeni programının yayın tarihi hakkında belirsizlik sürerken, konuyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

14 KASIM'DA BAŞLAMASI PLANLANIYORDU

Uzun yıllar Kanal D ekranlarında program yapan Okan Bayülgen, 6 yıl farklı kanallarda yaptığı programların ardından bu yıl tekrar Kanal D ile anlaştı. Kanal D çatısı altına yeniden dönen ünlü şovmenin farklı konseptteki yeni progmının 14 Kasım'da başlaması planlanıyordu.