Diğer
Kategoriler

Okan Bayülgen'e 'Diriliş' tokadı

Kanal D yönetiminin, Okan Bayülgen'in programını Altın Kelebek Ödülleri'ndeki davranışları nedeniyle yayınlamaktan vazgeçtiği iddia edildi.

Okan Bayülgene Diriliş tokadı

23 Kasım 2016 19:12

Altın Kelebek Ödülleri'nde konuşmalarıyla halktan büyük tepki alan Okan Bayülgen'in Kanal D'de başlayacak yeni programının yayın tarihi hakkında belirsizlik sürerken, konuyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

14 KASIM'DA BAŞLAMASI PLANLANIYORDU

Uzun yıllar Kanal D ekranlarında program yapan Okan Bayülgen, 6 yıl farklı kanallarda yaptığı programların ardından bu yıl tekrar Kanal D ile anlaştı. Kanal D çatısı altına yeniden dönen ünlü şovmenin farklı konseptteki yeni progmının 14 Kasım'da başlaması planlanıyordu.

Etiketler: Okan bayülgen


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç