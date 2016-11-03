TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe’nin Teknik Direktörü Okan Buruk, pazar günü oynayacakları Boluspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını kaydeden Buruk, “Özellikle Eskişehirspor maçında da gördük ki stada ve zemine alışmış durumdayız, oyuncularımız sahayı tanıdı ve bu bize oyun anlamında daha iyi şeyler verdi. Seyircimizle bütünleşerek pazar günü sahada güçlü bir mücadele örneği yansıtmak istiyoruz. Eskişehirspor maçında olduğu gibi Boluspor maçında da son ana kadar yanımızda olup bizi destekleyeceklerinden şüphem yok” dedi.

Boluspor’un ligin kuvvetli ekiplerinden birisi olduğunu ifade eden Okan Buruk, “Zorlu ve seyir zevki yüksek bir maç olacaktır ama biz iyi bir performans sergileyerek rakibimizi mağlup etmek ve sıralamada üstlerine çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

“Gruptan çıkmak istiyoruz”

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Medipol Başakşehir, Sivasspor ve Yeni Amasyaspor’la mücadele edeceklerini hatırlatan Buruk, kupada ilerlemek istediklerini dile getirdi. Üst tura çıkmak için gruptaki tüm takımların şansı olduğunu belirten Buruk, "Yeni Amasyaspor Bölgesel Amatör Lig’den gelse de Denizlispor’u eleyerek gruplara yükseldi. Kendi sahasında etkili olabilen bir takım, dikkat edilmesi gerekiyor. Sivasspor ve Medipol Başakşehir ise bizim gibi geniş kadroya sahip ekipler ve geniş kadrolarını kullanarak gruptan çıkmak isteyeceklerdir. Bizim amacımız da grup aşamasını geçerek kupada yolumuza devem etmek” dedi.

Taraftara ceza uyarısı

Öte yandan, yeni açılan Bornova Doğanlar Stadı’nda 2 maça çıkan Göztepe, her 2 maçta da “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” sebebiyle TFF’den para cezası aldı. Konuyla ilgili taraftara uyarılarda bulunan sarı-kırmızılı yönetim, TFF’nin “Tribünlerdeki merdiven boşluklarının boş bırakılmaması halinde kulüplere birinci ihlalde 10 bin TL, para cezası verilir. İhlalin aynı sezon içinde tekerrürü halinde, kulüplere bu ihlal için verilen bir önceki para cezasına 8 bin TL eklenmesi suretiyle hesaplanacak tutarda para cezası verilir” maddesini hatırlatarak, “Bu doğrultuda artarak gidecek olan para cezaları sonucunda kulübümüz sezon sonunda toplamda 1 milyon TL’ye yakın bir ceza ödeyebilir. Bunun önüne geçmek adına tüm taraftarlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali Gözeten