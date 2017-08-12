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Okan Buruk: Çok değerli bir 3 puan kazandık

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Sezon başında bu tempoyu yakalamak zor oluyor. Yolumuza bıraktığımız yerden devam etmek için çok çaba sarf ediyoruz” dedi.

Okan Buruk: Çok değerli bir 3 puan kazandık

12 Ağustos 2017 23:15

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Akhisar Belediyespor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor’u 1-0 mağlup ederek, sezona galibiyet ile başladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Çok değerli bir 3 puan kazandık. Ligin başlangıcı bizim için çok önemliydi. Sahada zaman zaman iyi şeyler yaptık. Zaman zaman ise oyunu tam anlamıyla oturtamadık. Burada rakibimizin oyunu bozma isteği vardı. Daha defansif olarak bir oyun sergilediler. Bize alan bırakmamaya çalıştılar, fakat belli dakikalardan sonra bunu da kırdık. Gol pozisyonlarımız vardı. Özellikle ikinci yarı tempoyu da yükselttik. Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sezon başında bu tempoyu yakalamak zor oluyor. Yolumuza bıraktığımız yerden devam etmek için çok çaba sarf ediyoruz. Bu galibiyeti genç arkadaşımız Hasan Ali Adıgüzel’e armağan edelim. Antrenmanda bir sakatlık geçirdi. Normalde bugün ilk 11’de olacaktı. Son antrenmanda çapraz bağları koptu. Umarım en kısa zamanda aramıza döner” dedi.

Transfer ihtiyacı olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Buruk, “Tabii ki eksik olan mevkilerimiz var. 24 kişilik bir kadro oluşturma şansımız var. Bunu dolduracağız. Hücum hattına bize çeşitlilik sağlayacak bir oyuncu bakacağız. Onun dışında belki savunmada ileride sıkıntılarımız olmasın diye bir oyuncu düşüncemiz olabilir. Ancak şu an önceliğimiz hücum hattı” ifadelerini kullandı.

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ - Barış Gezici

Etiketler: Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor


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