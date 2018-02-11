Okan Buruk: 'Ligde nefes aldık'

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında T.M. Akhisarspor, sahasında Bursaspor’u Mustafa’nın ayağından bulduğu gol ile 1-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “İki takım oyuncuları üzerinde de baskı vardı. Biz maça iyi başlayarak bunu kırmak istedik. Kazanmak için maçın başına iyi başlamayı düşünüyorduk. İstediğimiz gibi de başladık. Özellikle golü bulana kadar oyuna daha çok hakimdik ve rakip kaleye daha çok giden taraftık. Golü bulduktan sonra biraz daha sahamızda beklediğimiz dönemler oldu. Zor ve stresli bir gündü. Özellikle ikinci yarı zaman zaman çıkışlarda hatalar yaptık. Daha iyi ve hızlı çıkabilseydik daha fazla da gol bulabilirdik. İkinci yarının son 15 dakikasında bir tane pozisyon verdik. Karşı karşıya kalınan bir pozisyon vardı. O gol olsa maç beraberliğe gelip daha farklı bir maç olabilirdi. Bursaspor gibi bir takımı günün sonunda yendiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü çok büyük bir kulüp, büyük bir camia. Böyle bir takımı yenmek bizim için çok önemliydi. Ligde nefes aldık. Bundan sonraki haftalarda daha iyi olacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Önder Aydın - Barış Gezici