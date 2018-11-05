Okan Buruk: “Maçın hakkı bu değildi”

Göztepe'ye konuk olan Çaykur Rizespor, rakibine 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Üzüntülüyüz. Buraya kazanmak için gelmiştik. Oyunun başında rakibe 1-2 pozisyon verdik. Maçın sonuna kadar maçın hakimiydik. Rakip ceza sahasında istediklerimizi yapamadık. İkinci yarı rakibin geri çekilmesiyle rakibin ceza sahasına yığıldık ama bir türlü sonucu bulamadık” diye konuştu.

İyi oynadıkları maçın karşılığında 2-0 mağlubiyet aldıklarını kaydeden Buruk, “Bunun maçın hakkı olduğunu düşünmüyorum. Göztepe sonlandırmayı bize göre daha iyi yaptı ve kazandı” dedi.

Ali Gözeten - Tolga Tahçı

