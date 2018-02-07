Okan Buruk: 'Önemli olan turu geçmekti'

Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Kayserispor’la 2-2 beraber kalarak adını yarı finale yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, iyi bir maç olduğunu söyleyerek, “Güzel bir maç oldu. İki takım da hücum anlamında zenginlik sunmaya çalıştı. Özellikle ilk maçı 1-0 kazanarak buraya gelmek bizim için büyük bir avantajdı. Maçtan önce ilk yarı atacağımız 1 gol bizi çok daha rahatlatır diye düşünüyordum. Bunu da ilk yarı yakaladık. İkinci golü de çok net bir pozisyonda yakaladık. 1-1’den sonra özellikle devre arası ve maçın devamında rakibimizin yaptığı hamleler tabi ki onları hücum anlamında zenginleştirdi ama bizim yaptığımız hamlelerle de rakip kaleye daha rahat gitmeye başladık. 4-5 gol atabileceğimiz bir maçtı. Çok net pozisyonlara girdik. Sonlandırmada sıkıntı yaşadık. Son dakikada bir penaltı golüyle maç berabere bitti. Önemli olan burada turu geçmekti. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu. Kayserispor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Onlarda çok güzel bir şekilde maçı desteklediler. Kayserispor’a ligde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ali Göç