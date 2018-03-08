Okan Buruk: 'Şiddet sadece sporda değil, birçok yerde var'

“Şiddeti hayatımızdan çıkarmalıyız”

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk panel öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Buruk, şiddetin sadece sporda değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Sporun dışında da birçok yerde şiddetin var olduğunu görüyoruz. Bunun da önünün kesilemeyecek şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bunu sporun içinde değil, hayatımızın içinden çıkartarak önleyebiliriz. Hepimizin aileleri ve çocukları var. Burada her şeyden önemlisi eğitmek çok önemlidir. Özellikle küçük yaştan itibaren terbiyeyi, özelikle kendi yaşantımızı gelecektekilere örnek olarak düzeltebilirsek, bu şiddet uzun vadede ortadan kalkacaktır. Kısa vadede onlar yapılsın, bunlar yapılsın yerine hepimiz baştan kontrol ederek, hayata şiddetten uzak bir şekilde, etrafımıza örnek olmalıyız” dedi.

“Medyaya büyük görevler düşüyor”

Futbolcu ve teknik adamın her zaman baskı altında olduğunu vurgu yapan Buruk, “Bunun yanı sıra yöneticilerde baskı altında. Bunun için zaman zaman medyaya da büyük iş düşüyor. Bunlar neden baskı altındalar diye bunu da sorgulamaları gerekiyor. Burada sadece taraftara yönelik davranışlar içinde olduğumuz zaman, hem medya hem oyuncular hem de yöneticiler zarar görüyor. Bu yüzden bu baskıyı biraz daha azaltmak gerekiyor. Sonuçta sporun olduğu her yerde başarılı ve başarısızlığın olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama genelde başarısızlığa çok fazla yer verilmiyor, özellikle herkesin başarılı olması isteniyor. Bu da zaman zaman şiddetin nedenlerinden birisi olabiliyor” dedi.

“Avrupa’da oynamak istiyoruz”

4-5 takımın sezon öncesi hedefinin ligde kalmak olduğunu değinen Buruk, "Bizim gibi takımlar için ligin başından itibaren 4-5 takımı çıkartalım, diğer takımların hedefi lige kalmaktır. Takımlar ligin içerisinde kendisine hedef seçiyor. Biz de Teleset Mobilya Akhisar lige bu şekilde başlamıştık. Son 4 maçı üst üste kazandık. Puan olarak yukarıya doğru yükseldik. Burada bizim için ilk 5 takım içine girme hedefi oluştu. Bunu sonraki haftalarda korumak istiyoruz. Akhisarspor olarak bundan sonraki 10 maçın 6’sını kendi sahamızda 4’ünü ise deplasmanda oynayacağız. Kendi sahamızdaki maçlar bizim için çok önemli, çünkü şampiyonluğa oynayan takımlarla oynayacağız. Öncelikli hedefimiz kendimizi ilk 5 içerisine atıp, Avrupa kupalarına gidebilmektir. Kupada da yarı final oynadık, orada da ikinci maçımızı oynayacağız. Avrupa’ya gitmek için oradan da bir yol var” dedi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise, “Yıllarını spor camiasının içerisinde ve milli takımda örnek davranışlarıyla kendisini severek izlediğimiz Okan Buruk hocamız burada. Stat ve tribünlerdeki şiddetin önlenmesi için arkadaşlarımız burada bir projeye imza attı, en arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Kürşad Çetin’in yönettiği panele konuşmacı olarak ayrıca Seramiksan Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı, Alaşehir Belediyespor Teknik Direktörü Özgür Polat ve Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Adem Başaran katıldı.