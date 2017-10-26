Okan Buruk’tan video hakem yorumu

Süper Lig’in 9. haftasında İstanbul ekibi Başakşehir’in konuğu olacak T.M. Akhisarspor, Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde sakatlığı süren Olcan Adın eksikliğinde çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılar basına kapalı taktik çalışması yaptı.

Yeşil-siyahlılar yarın sabah yapacağı idmanın ardından kara yolu ile İstanbul’a geçecek ve burada otelde maç saatini bekleyecek. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda cumartesi günü saat 16.30’da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus, Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Abdulkadir Bitigen’in görev yapacağı bildirildi.

Öte yandan TFF tarafından video hakem uygulaması offline olarak ilk kez 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda uygulanacak. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Okan Buruk, video hakem uygulamasının olumlu olarak yansıyacağını kaydederek, “Şu anda cumartesi konuk olacağımız maçta ilk kez denemesi yapılacak, saha için bağlantısı olmayacak yani bu maçta deneme yapılacak ama karar verilmeyecek ve uygulanmayacak. Tabiki video hakemin olumlu olarak yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü her takım maçtan sonra özellikle maç içinde zaman zaman itirazlara baktığımızda 45 ila 50 saniye 1 dakikaya varan itirazlar oluyor. Bunların önüne geçeceğini ve daha adil olacağını düşünüyorum. Çünkü futbol zaman içinde değişiyor, sertlik derecesi artıyor, mücadele derecesi artıyor ve onun için de hakemin de zaman zaman yakalayamadığı pozisyonlar oluyor. Bunun olumlu olarak yansıyacağını düşünüyorum. O yüzden maç sonrası konuşmalar yerine işin içinde doğruların gerçek bir şekilde video ile tespit edilerek takımların belki gerçek haklarının oyun içinde verilmesi. Çünkü bunlardan çok zarar gören takımlar oluyor, hakemlere de bu konuda hep hak veriyoruz, yani her şeyi göremezler hata yapabilirler. Futbolcular ve teknik adamlar nasıl hata yapıyorsa hakemlerin de hata yapma ve yanılma hakkı var. Onların da işini bu anlamda kolaylaştıracağını düşünüyorum" dedi.