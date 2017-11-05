Diğer
Kategoriler

Okan Kocuk: 'Milli Takım’a seçildiğim için gururluyum'

İstanbulspor’un genç kalecisi Okan Kocuk, ay-yıldızlı formayı giyeceği için heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Her Türk oyuncunun olduğu gibi benim de A Milli Takım hayalimdi. Çok mutlu ve gururluyum” dedi.

Okan Kocuk: Milli Takıma seçildiğim için gururluyum

05 Kasım 2017 17:24

A Milli Futbol Takımı’nın Arnavutluk ve Romanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edilen ve kariyerinde ilk kez ay-yıldızlı formayı giyecek olan Okan Kocuk, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, Milli Takım’a seçildiği için gururlu ve onurlu olduğunu belirtti.

“Çok mutlu ve gururluyum”

A Milli Futbol Takımı’na seçildiği için büyük bir gurur yaşadığını anlatan 22 yaşındaki kaleci, “Her Türk oyuncunun olduğu gibi benim de A Milli Takım hayalimdi. Çok mutlu ve gururluyum. Buraya seçilmek büyük bir onur benim için. Beni oraya layık gören hocalarıma ve burada üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Lucescu ile görüşmedim”

Mircea Lucescu ile bu süreçte bir görüşme gerçekleştirmediklerini belirten Okan Kocuk, “Bir görüşmem olmadı. Sadece kaleci antrenörü aramıştı. Hocamla irtibata geçmişler. Sonra çağrıldığımı öğrendim” diye konuştu.

“Yetenekli bir jenerasyon geliyor”

Milli Takım’da gençlere yer verilmesi gerektiğine dile getiren genç futbolcu, şunları söyledi:
“Yetenekli ve yeni bir jenerasyon geliyor. Böyle olmalı sonuçta Avrupa’da da genç oyuncular oynuyor. Bizim de sıramız gelecek. Umarım biz de A Milli Takım formasını uzun yıllar terletiriz.”

“Kendim olmaya çalışıyorum”

Bir kişiyi idol olarak görmek yerine birçok kaleciden kendine dersler çıkardığını söyleyen İstanbulsporlu kaleci, “İdolüm yok. Her kalecinin en iyi yaptıklarından bir şeyler almaya çalışıyorum. Kendim olmaya çalışıyorum” dedi.

“Hayatın ne göstereceği belli olmaz”

Milli futbolcu, üç büyük takımda oynama hayalinin olup olmadığına dair sorulan bir soruya ise şöyle cevap verdi:

“Ben Bursaspor futbolcusuyum. Kiralık olarak buradayım. Geri döneceğim ve orada oynama hayalim var. Ama belli olmaz sonuçta hayatın ne göstereceği belli olmaz. Futbol her yerde oynanıyor.” 

Uygar Aydın - Bora Akyol

Etiketler: milli takım, okan koçuk

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç