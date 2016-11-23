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Okan Üniversitesi'nden Çin ilişkilerine destek

Okan Üniversitesi ev sahipliğinde Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Türk-Çin Dostluk Vakfı işbirliğiyle "Çin'den Türkiye'ye Yeni İpek Yolu" fotoğraf sergisi açıldı.

Okan Üniversitesinden Çin ilişkilerine destek

23 Kasım 2016 15:04
Okan Üniversitesi'nden Çin ilişkilerine destek - Tıkla İzle

Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin birlikte hazırladığı "Çin'den Türkiye'ye Yeni İpek Yolu" fotoğraf sergisi dün büyük bir katılımla açıldı.

Beyoğlu Kampüsü’nde gerçekleşen açılışa çok sayıda davetlinin yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Chen Shu, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan ve Rektör Prof. Dr. Şule Kut katılım sağladı. Bu sergide Fotoğraf sanatçılarının objektifleri aracılığıyla yeniçağdaki tarihi İpek Yolu'nun görünümünün yanı sıra yerel halkın bunu nesilden nesile aktarmak için beraberce çalışan, kapsayıcı, açık ve uyum içindeki insan manzaraları aktarılmaya çalışılmış.
Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan İHA mikrofonlarına yaptığı açıklamada Türkiye’de ilk kez Çince Mütercimlik Bölümü’nü açtıklarını belirterek, "2012’de iki ülkenin kültürel, ekonomik ve eğitim yönünden ilişkilerinin gelişmesini sağlayacak Konfüçyüs Enstitüsü’nü kurduk. Aynı zamanda Okan Koleji’nde İngilizce’nin yanında da Çince sınıfı açtık. Amacımız iki ülke halkının ve devletinin kültürel ve eğitim alanında yakınlaşmasını sağlamak. Bu amaçla da Beyoğlu Kampüsümüzde İpek Yolu’nun etkinliği açısından Çin Sergisi düzenleniyor" dedi.

Üniversitenin bu yılki yatırımlardan ve 2017 hedeflerinden de kısaca bahseden Bekir Okan, "Geçtiğimiz hafta Tuzla’da 250 yataklı Okan Eğitim ve Uygulama Hastanesi’nin Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım tarafından açılışı gerçekleştirildi. 2017 Mayıs ayında yine aynı bölgede büyük bir diş hastanesi açacağız. Dolayısıyla Okan Üniversitesi olarak yatırımlara devam ediyoruz" diye konuştu.

İki ülkenin ilişkilerine katkıda bulundular
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Chen Shu bu resim sergisinin iki ülke halkları arasındaki dostluk ve anlayışı daha da güçlendirmesi açısından çok etkin bir rol oynayacağını ifade ederek, “Türk halkı ve öğrenciler bu resim sergisine katılarak iki ülke arsındaki ilişkiler hakkında daha çok bilgi edinecekler. Okan Üniversitesi’ne bu resim sergisini düzenlediği için çok teşekkür ederiz. Son zamanlarda Okan Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı, Çin Kültürü hakkında büyük başarılar elde etmiştir. İki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunabilecek öğrenciler yetiştirmiştir. Bence bu resim sergisi iki ülke arasında daha fazla bilgi edinmek için de önemli rol oynuyor” açıklamalarında bulundu.
SİNEM ERYILMAZ 

Etiketler: Bekir Okan, Chen Shu, Çin, ipek yolu, Okan Üniversitesi, sergi


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