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Okay Temiz’in öğrencilerinden coşkulu konser

Perküsyon sanatçısı Okay Temiz’den eğitim alan Yalova 75. Yıl Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan 80 çocuk, KidZania’da sergiledşkleri performans ile dinleyenleri kendilerine hayran bıraktılar.

Okay Temizin öğrencilerinden coşkulu konser

12 Haziran 2018 10:54

Çocukların kişisel gelişimlerini destekleyen sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Aksa Akrilik, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyaca ünlü vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz’i Yalovalı çocuklarla bir araya getirdi. Sanatçı Okay Temiz, Yalova’daki 75. Yıl Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda eğitim gören 80 çocuğa, iki ayrı grup halinde 2,5 ay boyunca ritim öğretti. 

Ritim tutmanın ötesinde kolektif çalışmanın önemini deneyimleyen gençler, 10 Haziran’da KidZania İstanbul’da seyirci karşısına çıktı. Aksa Akrilik yöneticileri, 75. Yıl Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan yöneticiler ile öğretmenler, Yalova’dan gelen aileler ve basın mensuplarının yanı sıra, KidZania’yı ziyaret eden misafirlerin de izlediği çocuklar seyircilerden tam not aldı. Zeybekten sambaya, klasik caz ritimlerini geleneksel Türk ritimleriyle buluşturan bir repertuarı büyük bir başarıyla icra eden gençler hem coştu hem coşturdu. Okay Temiz’in solo performansıyla güzel bir uyum yakalayan gençler, ayakta alkışlandı. Okay Temiz yönetimindeki ‘Aksa Akrilik Ritim Atölyesi’, konserin sonunda toplu fotoğraf çektirdi.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle yürütülen projenin sürdürülebilir olmasını hedefleyen Aksa Akrilik, eğitimde kullanılan darbuka, marakas, def, ritim çubuğu ve erbaneleri ise 75. Yıl Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’na hediye etti. 50 yıldan bu yana Yalova’daki tesislerinde akrilik elyaf üretimi yapan Aksa Akrilik, sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla faaliyet gösterdiği bölgenin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamayı hedefliyor.  

 

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