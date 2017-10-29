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Okay Yokuşlu: 'Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyuz'

Trabzonsporlu Okay Yokuşlu, inanarak oynadıklarını belirterek, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Okay Yokuşlu: Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyuz

29 Ekim 2017 23:20
Okay Yokuşlu: 'Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyuz' - Tıkla İzle

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabakayı ev sahibi Trabzonspor 2-1 kazandı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonsporlu Okay Yokuşlu, yardımlaşarak oynadıklarını dile getirerek, “Bizim açımızdan çok iyi bir maç geçti. Çok yardımlaşarak inanarak oynadık. Galibiyete maçtan önce inanıyorduk. Bunun için elimizde geleni yaptık. Maçtaki kırmızı kartların maçın seyrini biraz değiştirdiğini düşünüyorum. Alanlar daha da genişledi biz de bunu iyi kullandık. Son 10 dakikaya kadar bizim için çok da sıkıntılı geçtiğini söyleyemeyiz. Tabii ki gol yedikten sonra biraz korumaya gittik. Skoru koruduk bugün galip geldiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Galatasaray'ın çok formda bir takım olduğunu vurgulayan Yokuşlu, “Ligin formda takımlarından biri. Şu an liderler zaten ve maç içerisinde yaptıkları yüksek tempolu baskılara karşılık vermemiz gerektiğini söyledi. Bizim de bunu bugün çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Önemli olan maç içerisinde o baskılardan kurtulabilmekti. Onu da yaptık ve avantajı elimize aldığımızı düşünüyorum. Çok net pozisyonları olduğunu hatırlamıyorum. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik güzel goller attık” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Okay Yokuşlu, Trabzonspor

 

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