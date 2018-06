Okay Yokuşlu: 'Yurt dışında oynamak gibi bir hayalim var'

Trabzonspor'un, bu sezon en istikrarlı oyuncusu olan Okay Yokuşlu, en çok ilk 11'de sahaya çıkan isim oldu. 2 bin 912 dakika sahada kalarak bu sezon bordo-mavili formayı en çok terleten isim olan yıldız oyuncu transfer mevsiminin de en gözde isimlerinden biri olacak. Sezon sonunda nerede olacağı merakla beklenen 24 yaşındaki oyuncu, kulübün dergisinde yer alan röportajında hedefleri, geleceği ve takımın performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Umarım her şey daha iyi olacak"

Okay Yokuşlu, Avrupa kupalarına katılma şansını son haftalarda kaçırdıklarını belirterek, "Takımın kalitesi ve takımdaşlık bence çok iyi ama bu sezon gerek ilk gerekse de ikinci yarıda kazanmamız gereken çok kolay maçları kaybettik. Son dakikalarda talihsiz goller yedik. Bunları yaşayınca da zirveden uzak kaldık. Bu sezonun özeti olarak kritik anlarda yaptığımız hatalar sonucu kaybettiğimiz maçları gösterebilirim. Diğer takımlarla kıyaslama yaptığımızda kadro kalitesi anlamında çok iyi durumdaydık. Çok daha farklı olabilirdi. Şimdi yeni yönetimimiz var. Onlarla birlikte bazı şeyler değişecektir, bir planlama yapılacaktır. Eksiklikler giderilecektir ve umarım her şey daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Her sezon üzerine koyduğumu düşünüyorum"

Her sezon üzerine koyarak devam ettiğini belirten Okay, "Trabzonspor'a geldiğimden beri maç sayısı anlamında iyi bir grafik çizdiğimi düşünüyorum. Kendime göre her sezon daha iyiydim. En iyisi de bu sezon oldu. Oynadıkça özgüvenim arttı. Yapım gereği yaptığım hatalardan tecrübe kazanabiliyorum ve o hatayı tekrar yapmamaya çalışıyorum. Her zaman kendimi geliştirme yönünde adımlar atmayı istiyorum. Tüm bunlar performansımın artmasına sebep oldu" dedi.

"Orta sahada kendimi daha iyi hissediyorum"

Yıldız oyuncu orta sahada kendisini daha iyi hissettiğini belirterek, "Futbolda gol atmak, asist yapmak ve iyi oynamak çok önemli. Bunların yanı sıra bir kriter daha var. O da istikrar. Üç sezonda 100 maç oynamak çok güzel. Yeni Malatyaspor maçına çıkarken bu heyecanı yaşadım. İnşallah nice 100 maçlar oynamak nasip olur. Bugüne kadar tüm başarıları orta sahada oynayarak elde ettim. O bölgede oynamaktan daha çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Tabii ki bir futbolcu için yan mevkiler de çok önemlidir. Bu nedenle savunmada oynamam söylendiğinde hiç itiraz etmedim. Hocalarımın kararına hep saygı duydum. Başka mevki de olsa sahaya çıktığımda elimden geleni yaparım" diye konuştu.

"Yurt dışında oynama hayalim var"

Okay, takımdaki geleceği ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Milli takımda oynayacağımız maçları iyi bir şekilde geçirmek ve sezonu tamamlamak istiyorum. Gelecek sezonla ilgili şu an net bir şey yok. Benim yurt dışında oynamak gibi bir hayalim var. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla görüşüyorum. Trabzonspor'da çok güzel günler geçirdim. Milli takıma buradan gittim. Birçok deneyimi burada kazandım. Ancak zamanın ne getireceğini bilemiyorum, bekleyip göreceğiz. Benim için iyi olacağını düşünerek Trabzonspor'a geldim ve her geçen gün ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Bir futbolcunun fiziki yeterliliğinin yanı sıra mental gücü de çok önemli. Dışarıdaki tepkiler kişiyi çok etkiliyor. Burada her şey pozitif. Her futbolcunun iyi oynadığı zaman adının transferle anılması normal. Şartları hep genel olarak değerlendirme düşüncesindeyim. Bunların çıkması doğal. Bazı transfer iddiaları gerçekten asılsız. Hiç alakası olmayan haberler çıkıyor. Zamanın neler getireceğini göreceğiz."

"Lucescu bana güveniyor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kendisine çok güvendiğini ve sevdiğini vurgulayan Okay, "Lucescu, sağ olsun beni çok seviyor. Ara sıra iletişimimiz oluyor. Bana çok güvendiğini söylüyor. Fatih hoca da bana şans verdi. Çok önemli maçlara çıktım, ilk maçım ve deneyimim onun sayesinde oldu. Şimdi bir yapılanma söz konusu. Önümüzdeki resmi maçlarda bu jenerasyonla iyi şeyler başarabileceğimizi umuyorum çünkü gerçekten çok iyi futbolcular var. Umarım şans da yanımızda olur. Dünya Kupası'na katılamamak üzüntü verici ama takım arkadaşım Ogenyi Onazi Nijerya Milli Takımı ile mücadele edecek. Onun kupayı almasını temenni ederim. Kupanın favorisi ise Almanya "ifadelerini kullandı

Gökmen Şahin