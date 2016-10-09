Alınan bilgiye göre Hakan-Nursen Çokak çifti, Marmaris'te yaşayan arkadaşlarına gitmek üzere Denizli’den yola çıktı. Marmaris’e 15 kilometre mesafede Taşhan mevkiine geldiklerinde Hakan Çokak’ın kullandığı motosiklet köprü girişinde kontrolden çıkınca takla atarak yaklaşık 70 metre sürüklendi. Bu sırada motosikletin arkasında bulunan Nursen Çokak köprüden aşağıya, dereye düştü. Çiftin peşindeki motosiklette bulunanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede okçuluk antrenörü ve Okçuluk Federasyonu Denizli Temsilcisi 45 yaşındaki Nursen Çokak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çokak’ın cesedi Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan eşi Hakan Çokak da hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vural Efecik