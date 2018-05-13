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Okçular altın dolu küpü kırmak için yarıştı

İstanbul Kağıthane’de 23’üncüsü düzenlenen Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında okçular, içinde 10 altın bulunan küpü kırmak için kıyasıya yarıştı.

Okçular altın dolu küpü kırmak için yarıştı

13 Mayıs 2018 16:14

Kağıthane Belediyesi’nin bu yıl 23’üncüsünü gerçekleştirdiği Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında geleneksel ata sporunu yaşatmak için organize edilen Okçuluk Müsabakaları Hasbahçe’de geniş bir katılımla yapıldı. 50’den fazla okçunun katıldığı yarışmada sporcular modern ve geleneksel olmak üzere 2 farklı yay çeşidi ile hünerlerini sergiledi. Birbirleriyle kıyasıya mücadele veren okçuların geleneksel kıyafetleriyle katılması renkli görüntüler oluşturdu. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, yarışmaya katılarak okçuların marifetlerini izledi.

İÇİNDE 10 ALTIN BULUNAN KÜPÜ KIRMA YARIŞMASI NEFESLERİ KESTİ 

Hasbahçe’de düzenlenen okçuluk yarışmalarında okçular marifetlerini göstererek içinde 10 altın bulunan küpü kırmaya çalıştı. Altınların sahibi olmaya çalışan okçuları mücadelesi görenleri kendine hayran bıraktı. Uzun süren yarışma sonucunda geleneksel okçuluk sporu ile uğraşan Dr. Murat Özveri küpü kırarak altınların sahibi oldu. Yarışmada başarı elde eden sporcular ödüllerini Başkan Fazlı Kılıç’ın elinden aldı.

“100 BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUĞUMUZA OK ATMAYI KAĞITHANE’DE ÖĞRETTİK” 

Okçuluk yarışmasının detaylarını anlatan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Bugün Hasbahçe’de güzel bir gün, rüzgar da var. Okçularımızın esasında zor bir gün ama hem geleneksel okçularımız, hem modern okçularımız burada kıyasıya birbirleriyle yarıştılar. Ayrıca Macaristan’dan gelen sporcularımız, okçularımız var. Şimdi bunların derecelendirmesini yapıyoruz ardından küpe atışlar yapılacak. Küpün içerisinde on tane çeyrek altın var. Küpü vuran çeyrek altınların sahibi olacak. Ayrıca okçulukla ilgili özel bir durumumuz var. Ok malzemeleriyle, okçuluk sporuyla donatılmış minibüsümüzü her hafta bir okulumuza götürüyoruz ve okullarımızı, tüm öğrencilerimizi okçuluk sporuyla ilgili eğitiyoruz, eğitim veriyoruz. Onlara da yarışmalar yaptırıyoruz. 100 binin üzerinde çocuğumuza ok atmayı Kağıthane’de öğrettik” diye konuştu.  

 

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